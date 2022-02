Forfulgt af en stalker

Realitydeltageren Rikke Chili er mildest talt godt og grundig træt af en stalker, som har gjort hendes liv til et mareridt siden sommeren 2021, hvor hun og nu ekskæresten Martin Celosse-Andersen fandt sammen.

Det vil hun gerne have sat en stopper for, derfor har hun delt en story på sin Instagram-profil, hvor hun beder denne person, hvis identitet hun er bekendt med, om at stoppe sine handlinger mod hende.

Da Ekstra Bladet får kontakt til Rikke Chili omkring sagen, er man heller ikke i tvivl om, at bægeret allerede er flydt over for hende.

- Jeg har bare virkelig fået nok!! Det har stået på for længe nu! Martin og jeg dukkede op på personens arbejdsplads, fordi vi ikke ville køre med en anmeldelse for embedsmisbrug, da personen ville miste sit arbejde og få en sag på sig. Derfor mødte vi personligt op på personens arbejdsplads, og den øverste chef tog en snak med personen. Så stoppede det brat - også de grimme beskeder fra personens nummer og fra de falske profiler på IG!, siger hun.

Eksparret ringede i samme omgang til politiet for at høre, hvad de skulle stille op, og derfor ligger der allerede en sag på det, forklarer Rikke om dengang, hvor stalkingen stod værst til.

Her ses Rikke Chili sammen med sin ekskæreste Martin Celosse-Andersen. Parret gik fra hinanden i november 2021. Foto: Privat

Det personlige fremmøde på stalkerens arbejdsplads gav pote, da vedkommende stoppede sin chikane af Rikke, men for nogle måneder siden begyndte det at tage fart igen.

- Jeg frygter ikke for min sikkerhed. Denne person kan ikke gøre mig noget fysisk. Jeg har bare fået nok af personens små 'mind games', altså det psykiske i det, de løgne personen spreder om mig (og Martin), de beskeder jeg modtager, de ting personen sender med mere, fortæller hun.

- Hvis det fortsætter, føler vi os bare nødsaget til at gå videre med det, og det ønsker vi virkelig ikke. Jeg ønsker ikke at gøre noget modbydeligt for personen eller noget, der måske kan ødelægge noget for personen, selvom jeg egentligt godt ved, at det er personen, der gør det imod os. Jeg er virkelig splittet, lyder det videre.

Rikke Chili er kendt fra en række tv-programmer som blandt andet 'Paradise Hotel', 'For lækker til love' og 'Divaer i junglen'.