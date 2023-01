Forgældet og arbejdsløs: Morgenmaden bliver bragt

Hvorfor siger man sit job op, når man skylder over fem millioner kroner væk?

Det vil Ekstra Bladet gerne spørge Martin Jørgensen om, efter det tidligere i dag blev afsløret, at han har sagt sit job op i bar-imperiet Rekom.

Men hans telefon er slukket og han åbner ikke døren til sin Frederiksberg-lejlighed på 3. sal.

Formentlig var det en fejl, da 44-årige Martin Jørgensen åbnede hoveddøren i gadeplan, da Ekstra Bladet lørdag formiddag var forbi hans adresse.

Grevinde Alexandras eksmand havde bestilt morgenmad til udbringning gennem Wolt, hvilket han tilsyneladende har penge til i det stramme budget, der ikke tillader afdrag til ekskonen.

I stedet for at åbne sin dør til lejligheden og tale med Ekstra Bladet, sendte Martin Jørgensen sine naboer ud i opgangen for at bede pressen om at gå.

På vejen ud mødte Ekstra Bladet Wolt-buddet, der skulle levere dagens første måltid til den forgældede og arbejdsløse Jørgensen, der i ni år dannede par med grevinde Alexandra.

Her påtog Martin Jørgensen sig ansvaret for familiens økonomi.

- Men han sagde et og gjorde noget andet, fortalte grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, tidligere lørdag til Ekstra Bladet.

Martin Jørgensens omgang med grevinde Alexandras penge førte i 2015 til parrets skilsmisse. I forbindelse med bruddet blev der lavet et gældsbrev, hvor Martin Jørgensen skrev under på, at han skylder grevinden over 5,4 millioner kroner, som han skal betale tilbage.

- Underskrev han frivilligt?

- Det ved jeg ikke. Det var noget advokaterne tog sig af, siger Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Forventede Alexandra, at han rent faktisk ville afdrage på den store gæld til hende?

- Ja! Selvfølgelig.

Rettens vej

Der er gået mere en syv år, hvor Martin Jørgensen ikke har afdraget så meget som en krone. Derfor har grevinden hevet Martin Jørgensen i retten, hvor han mandag blev erklæret insolvent i fogedretten.

- Hvorfor valgte grevinden at gå rettens vej nu?

- Hun har givet ham tid til at komme på fode og havde en forventning om, at det efter så mange år var muligt at begynde at afdrage, siger Helle von Wildenrath Løvgreen.

I fogedretten fortalte Martin Jørgensen, at han tjente 50.000 kroner om måneden i Rekom og alligevel ikke så sig i stand til at afdrage på sin gigantgæld.



Med en eksmand uden job får grevinde Alexandra nu endnu sværere ved at få sine penge tilbage.