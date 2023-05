Martin Jørgensen har rykket teltpælene op og har forladt hjemlandet for i stedet at bosætte sig i Italien

Kun i Ekstra Bladet

Danmark er for nu et overstået kapitel for Martin Jørgensen.

Grevinde Alexandras eksmand har nemlig forladt Danmark for i stedet at bosætte sig i Italien, mens han altså tilsyneladende har vendt ryggen til hjemlandet, hvor han har en milliongæld til grevinden hængende over hovedet.

Den gæld var i januar årsagen til, at han måtte en tur i retten, hvor han blev erklæret insolvent.