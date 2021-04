Forholdet led: Er blevet skilt

Efter et par hårde år for den politiske kommentator er Anders Langballe og Anette Sønderby gået fra hinanden.

Det fortæller han til Billed-Bladet.

Bruddet sker efter flere hårde år for Anders Langballe, der har været igennem to blodpropper.

Forholdet kunne ikke klare den nedslidning, som sygdomsforløbet har betydet.

– Det har været vildt nedslidende at være igennem det, vi har været igennem. For hele familien, for børnene, for Anette, for mig, for vores forældre og venner. For alle. Helt vildt hårdt. Og vi har ikke haft overskud til at bearbejde meget af det, vi har stået igennem, fortæller han til Billed-Bladet.

Parret havde været sammen i 18 år, inden de besluttede at gå fra hinanden.

Anders Langballe udgiver mandag bogen 'Forfra', hvor han fortæller om det pres, han var igennem på sit arbejde, der ledte til hans sygdom i 2018.

Parret har sammen to børn.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Anders Langballe.