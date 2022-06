Forkæler sig selv: Udbetaler millionbeløb

Der er ganske gode penge i at lave underholdning. Det kan Frank Hvam skrive under på.

Og det er også lige præcis, hvad den 51-årige entertainer for nylig gjorde, da han for nylig underskrev regnskab i selskabet Kvabs ApS, som han ejer alene.

Her kunne Frank Hvam glæde sig over et overskud før skat på 3.548.070 kroner, selvom det godt nok er en markant nedgang i forhold til året før. Dengang lød beløbet på 6.159.116 kroner.

Hæver millionbeløb

Der er dog stadig plads til at forkæle sig selv økonomisk.

Frank Hvam har udbetalt et ekstraordinært udbytte på 1.725.000 kroner sidste år, mens resten af pengene får lov til at blive i firmaet.

Her råder han over en egenkapital på 9.344.311 kroner. En del af de penge har han investeret i aktier og obligationer.

Det fremgår af regnskabet, at han har placeret 2.316.878 kroner i 'børsnoterede værdipapirer'.

Gennem Kvabs ejer Frank Hvam ejerandele i en række selskaber - blandt andre Nutmeg Holding, som han driver med 'Klovn'-kollegaen Casper Christensen.

Her præsenterede duoen for nylig et regnskab, der viste et overskud før skat på 928.911 kroner - primært drevet af Nutmeg Movies, der blandt andet er det produktionsselskab, de har lavet 'Klovn'-filmene gennem.

Frank Hvam og Casper Christensen kan inden længe opleves i en ny sæson af 'Klovn' på TV 2.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Frank Hvam, men det har endnu ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De to 'Klovne' har tjent ganske glimrende på successen, og de er begge gode til at få pengetanken til at vokse med boligsalg og lignende. Du kan læse meget mere om deres mange millioner her.