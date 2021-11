Forklarer vildt tøjvalg

Lakserytteren, som til daglig hedder Rasmus Kolbe, havde aftenens formentlig vildeste outfit på, da han troppede op på den røde løber til lørdagens Knæk Cancer.

Her var han iført gul t-shirt med en grå trøje over, hvor der var både planeter, kometer og brag samt matchende bukser.

Ekstra Bladet hev derfor fat i entertaineren for at høre nærmere til det opsigtsvækkende tøjvalg.

- Jeg har ellers tonet det lidt ned i dag, jeg tænkte, jeg ville nøjes med én farve måske. Eller to, lød svaret med et grin.

- Hvad er forklaringen bag?

- Ikke andet end at jeg tænkte, at hvis man sad derhjemme og ringede til mig, så kunne man mærke, at der var lidt farvestrålende glæde, som kunne smitte lidt af. Jeg håber, at folk gerne vil snakke med ham i det farverige tøj, lød det fra Rasmus Kolbe, som havde til opgave at passe telefonerne i gårsdagens show.

- Så der er ikke nogen større historie bag dit tøj, end at du tænkte 'det der ser sjovt ud, det prøver jeg i dag?'

- Ja, det er faktisk bare det, haha.

Lakserytteren med sin dansepartner i 'Vild med dans', Mille Funk. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mor fik kræft

Til gengæld var der ingen tvivl om, at Rasmus Kolbe var klar på at få skovlet en hulens masse penge ind - hvilket lykkedes med et indsamlingsresultat på knap 170 millioner kroner. Sagen er vigtig for mediepersonligheden, da han selv har oplevet kræften helt tæt på.

- Min mor har haft kræft, og det er jo altid mega, mega scary, når man får det at vide, så det var selvfølgelig nederen, fortalte han og rundede af:

- Men hun er god igen. Det var hårdt for os alle sammen og mest min mor, men hun var mega sej og kæmpede sig igennem den ene behandling efter den anden.