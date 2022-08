Forlader DR efter 15 år

Radio- og tv-værten Louise Dreisig har valgt at sige farvel til DR.

1. august havde hun 15 års jubilæum, og det fejrede hun ved at sige op.

På Instagram deler Louise Dreisig selv nyheden om, at hun har besluttet at kaste sig ud i en tilværelse som selvstændig.

'Tanken har længe ulmet, og nu er det tid til for mig at prøve noget andet i mit arbejdsliv. Derfor kaster jeg mig fra den 1. oktober ud i en freelancetilværelse, hvor jeg bliver min egen chef. Det er en beslutning, der gør mig vildt glad og spændt - og kun en lille smule nervøs', skriver hun på det sociale medie.

Overfor Ekstra Bladet uddyber Louise Dreisig.

Annonce:

- Der ligger ikke noget kæmpe stort i det, men jeg har været i DR i 15 år og er 44. Hvis jeg skal prøve mig selv af i noget andet, så skal det være nu. Jeg har nogle forskellige projekter, men noget af det kan jeg ikke sige så meget om endnu, siger hun med et hemmelighedsfuldt grin.

En af de ting som Louise Dreisig dog kan fortælle er, at hun vil bruge sin tid på at tale om kvinders sundhed.

Som 125.000 andre danske kvinder lider hun af den kroniske sygdom endometriose. Louise Dreisig udgav for to år siden en bog om lidelsen, og driver også hjemmesiden bloodyhell.dk.

Louise Dreisig har blandt andet dækket OL for DR. Foto: Jonas Olufson

- Der er et behov for at tale om kvinders sundhed - herunder endometriose. Det kan jeg ikke kaste fra mig. Måske vil jeg skrive en bog mere, måske vil jeg holde foredrag. Nu må vi se, siger hun, og understreger, at hun ikke bliver fuldtids-forkæmper i kampen for at oplyse om sygdommen.

- Men jeg vil gerne bidrage, og behovet for oplysning er virkelig stort. Det overrasker mig stadig, hvor lidt folk kender til det, og hvor svært kvinder har ved at få hjælp til endometriose. Så det bliver rart at få mere luft til at beskæftige mig mere med det, siger hun.

Annonce:

Skal ikke hedde sig

Som kronisk syg har beslutningen om at springe ud som selvstændig været ekstra svær for Louise Dreisig, erkender hun.

- Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg bare var helt rolig. Men nogle gange må man træffe en beslutning og så gå med den. Jeg har en bund, og så må jeg sætte min lid til, at det nok skal gå. Og det er ikke en beslutning, jeg har truffet hen over natten. Men bare fordi man er kronisk syg, så skal det ikke hedde sig, at det ikke kan lade sig gøre, fastslår hun.

Heldigvis er det ikke helt slut med at høre Louise Dreisig i radioen, når hun 1. oktober kaster sid ud i tilværelsen som freeelancer.

- Jeg kommer til at være lidt på P4 indimellem. Der er ikke noget sted, jeg befinder mig bedre end i et radiostudie, så jeg slipper det ikke helt, siger hun.

Annonce:

Louise Dreisig har været så voldsomt ramt af endometriose, at hun besvimede af smerter, og i kampen for at blive mor til sit andet barn endte hun med midlertidig stomi på grund af den kroniske sygdom. Læs den historie her.