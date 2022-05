Forlader 'Løvens hule': Tjener kæmpe formue

Jan Lehrmann, der forleden offentliggjorde, at han forlader 'Løvens Hule', tjener styrtende med penge

I sidste uge meddelte iværksætter Jan Lehrmann, at han ikke længere vil være en del af 'Løvens Hule', når DR blænder op for en ny sæson af det populære program.

Men til trods for at han siger farvel til den populære tv-tjans, kommer han tilsyneladende ikke til at mangle noget på pengepungen.

Den 53-årige forretningsmand kan nemlig præsentere et flot årsregnskab i holdingselskabet Lehrmann Family ApS, der er hans aktie- og investeringsselskab.

Her endte overskuddet for 2021 på 202 millioner kroner efter skat, skriver Se og Hør, mens tallene ligeledes bekræftes af Ekstra Bladets gennemgang af regnskabet.

Jan Lehrmann vil i fremtiden ikke være at se blandt de andre løver. Foto: Per Arnesen/DR

Selvom der er tale om en tilbagegang fra 2020, hvor resultatet lød på 263 millioner kroner efter skat, er Jan Lehrmann tilfreds med resultatet for 2021.

Det lader han forstå i ledelsesberetningen, hvor det fremgår, at han finder årsresultatet 'tilfredsstillende'. Af regnskabet fremgår det ligeledes, at virksomheden ikke har været negativt påvirket af coronapandemien og ikke forventer at blive det i fremtiden.

Af regnskabet fremgår det ligeledes, at Jan Lehrmann kan se frem til et udbytte på hele 14 millioner kroner, hvilket er væsentligt højere end året før, hvor det lød på otte millioner kroner.

Virksomheden Lehrmann Family ApS har blandt andet aktier i kæden Normal og dækker også over virksomheden Lehrmann Ventures, som Lehrmann har investeret på vegne af, imens han har været en del af 'Løvens Hule'.

I de fire sæsoner, hvor Jan Lehrmann har siddet i den varme stol, er det blevet til intet mindre end 16 investeringer fra Lehrmanns side.