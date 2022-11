Forlanger millioner af Bitz efter plagiatsag

Tv-ansiget Christian Bitz og grossisten F&H må til lommerne, hvis det går, som keramikeren Kasper Würtz mener, det skal.

Kasper Würtz beskyldte i 2016 Christian Bitz og F&H for at have ladet sig inspirere lige vel rigeligt af hans keramikprodukter og dermed for at have krænket ophavsretten.

Det var både Sø- og Handelsretten og senere Østre Landsret enige med Würtz i vedrørende fire af hans produkter, og derfor skal Sø- og Handelsretten nu udmåle en passende erstatning til Kasper Würtz for krænkelsen.

Det sker over fire retsdage, der starter den 21. november, og nu har Kasper Würtz sat tal på, hvor mange penge, han vil have.

Til JP Horsens oplyser Kasper Würtz' advokat Johan Løje, at keramikeren kræver en erstatning på 40 millioner kroner.

- 40 millioner kroner er cirka, hvad F&H og Christian Bitz har tjent (på kopiprodukterne, red.). Derudover har vi en skønsmandsudtalelse, som siger, at det vil koste 15 millioner kroner at reetablere Kasper Würtz’ brand over en femårig periode. Hvis det da overhovedet kan reetableres, siger Johan Løje til JP Horsens.

F&H kræver også erstatning

Tidligere på året kunne Kasper Würtz' advokat, Johan Løje, fortælle til B.T., at F&H omvendt også kræver kompensation for tabt fortjeneste.

De mener således, at Kasper Würtz er kommet med udtalelser og har sagt nogle ting offentligt om sagen, der har skadet deres virksomhed og i forlængelse af det deres omsætning.

- De er kommet med det, der hedder et modkrav til kompensation. Så de har sagt, at hvis Kasper Würtz skal have penge, så har de et modkrav, siger Løje til B.T. og undrer sig i samme moment over, at man overhovedet forsøger at få kompensation i en sag, hvor man allerede har tabt ved to retsinstanser, sagde han dengang til B.T.

