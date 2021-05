Formuen fordelt: Enken overtager million-selskab

Boet efter den folkekære komponist Bent Fabricius Bjerre er kommet et skridt nærmere sin afslutning.

Således bliver det hans enke Camilla Padilla Arndt, som overtager selskabet Artum Aps og den dertilhørende egenkapital.

Da komponisten Bent Fabricius-Bjerre døde 28. juli sidste år, efterlod han en gedigen pengetank til sine arvinger, heriblandt selskabet Artum ApS.

Ekstra Bladet kunne for nylig fortælle, hvordan familien og enken var begyndt at fordele de godt 136 millioner kroner, som formuen i selskabet lød på, da Bent Fabricius-Bjerre gik bort. Her udbetalte de et samlet udbytte på 83 millioner kroner.

Både 54-årige Camilla Padilla Arndt og sønnen Henrik Fabricius-Bjerre, der tidligere var direktør i firmaet, afviste venligt at kommentere på, hvorvidt udbyttebetalingen var en del af bodelingen - og hvor langt man i øvrigt var kommet med at dele boet.

Enken overtager

Nu fremgår det så af CVR-registeret, at det er Camilla Padilla Arndt, der har overtaget tøjlerne i firmaet, som boet efter den folkekære komponist formelt set har ejet siden dødsfaldet.

Med virkning fra 26. april i år fratrådte Fabricius-Bjerre-sønnerne, Henrik, Jan og Poul Lars, firmaets bestyrelse, hvor Camilla Padilla Arndt i stedet overtog, og 1. maj overtog hun så 100 procent af ejerskabet i firmaet, fremgår det af registeret.

Med overtagelsen af ejerskabet er det samtidig lidt af en pengetank, hun nu får ansvaret for.

Ved udgangen af 2020 lød egenkapitalen på 124.822.078 kroner, og selvom det ordinære udbytte på 68.000.000 kroner mere end halverer det beløb, når det udbetales i løbet af det igangværende regnskabsår, får hun stadig rigeligt med penge at gøre godt med.

I forbindelse med ejerskiftet har selskabet ændret formål, og det fremgår nu, at planen er 'at drive investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.'

Camilla Padilla Arndt, der blev gift med Bent Fabricius-Bjerre i 2005, har desuden overtaget den villa i Hellerup, som ægteparret boede i ved hans død.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Camilla Padilla Arndt, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Bent Fabricius-Bjerre og sønnerne har i årevis bygget en større formue op i forskellige selskaber, indtil han døde. Det kan du læse mere om her.

