Formuen vokser: Så rig er Øgendahl

Komiker og skuespiller Mick Øgendahl kan grine hele vejen til banken.

Trods coronanedlukningen, der om noget har været hård ved underholdningsbranchen, kan den 48-årige Øgendahl nemlig fremvise et markant overskud i selskabet Unterholding ApS, som han ejer med sin kone, Marlene Øgendahl.

Resultatet for 2020 lyder ifølge det nyligt offentliggjorte regnskab på hele 9.226.996 kroner. I 2019 var resultatet 8.569.245 kroner.

Også selskabets egenkapital er vokset betydeligt fra 39.537.146 kroner i 2019 til 48.653.542 kroner i 2020.

Dertil kommer værdierne på Mick Øgendahls private konti, der ikke er offentligt tilgængelige.

Mindre overskud

Af regnskabet fremgår det, at Øgendahl via Unterholding ApS råder over flere selskaber, blandt andre Lowland Fallstar ApS.

Her ser coronakrisen dog ud til at have ramt noget hårdere, da overskuddet er gået fra 6.880.763 kroner i 2019 til 252.972 kroner i 2020.

Egenkapitalen er dog steget fra 7.783.021 kroner i 2019 til 8.035.993 kroner i 2020.

Mick Øgendahl oplyser gennem sin manager og hustru, Marlene, der ejer ti procent af selskabet, til Ekstra Bladet, at de ingen kommentarer har til regnskabet.