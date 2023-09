'Forræder'-profil ramt af blodprop i hjernen

'Jeg har fået en blodprop i hjernen, så jeg er lidt fraværende'.

Sådan skriver naturvejleder og tv-personlighed Bjørli Lehrmann i en opdatering på sin Facebook-side søndag aften.

Hun har på det seneste været aktuel i TV 2's nye guldkalv 'Forræder', hvor hun fortsat er med inden det store afslutningsbrag næste fredag.

Her har hun ved at gå under radaren kæmpet sig hele vejen frem til finalen ved at holde sig relativt anonym som del af 'de loyale'.

Men hjemme i privaten kører det aktuelt desværre ikke lige så godt for Bjørli Lehrmann.

I Facebook-gruppen 'Spør li Bjørli', som hun selv er administator på, deler hun lidt mere om sin blodprop:

'Kære allesammen. Jeg har været fraværende en tid, og bliver nok ved med kun at komme lidt, for jeg har været indlagt med en blodprop i hjernen. Jeg skal nok blive mig selv igen, men lige nu er alt betydeligt besværligt, og det kommer til at tage noget tid. I må helst ikke skrive for meget til mig personligt, for det gør mig meget træt at læse'.

Vi vil selvfølgelig gerne tale med Bjørli om den skræmmende oplevlese og have uddybet fra hestens egen mund, men af ovenstående årsag har vi på Ekstra Bladet valgt at skrive en kort sms til Bjørli, så vi ikke belemrer hende med et telefonopkald sent søndag.aften.