Forsanger Jørn Rosenville er død

Den danske musiker og forsanger i Fede Finn & Funny Boyz frem til 2009 er død i en alder af 72 år.

Det oplyser hans familie i et opslag på Facebook.

'Jørn Rosenville. Elskede ægtemand, far, morfar, farfar og svigerfar er sovet stille ind lørdag aften', skriver de i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Jørn Rosenvilles datter, Monica, at det blot er to måneder siden, at hendes far blev konstateret uhelbredeligt syg af kræft.

– Rent rutinemæssigt var han på hospitalet for at få skiftet batterier i sin pacemaker. Han var virkelig i hopla, da jeg hentede ham. Men en læge havde trykket ham på maven og undret sig. Derfor skulle han gennem en række undersøgelser. Det viste sig, at han havde en kræftknude i maven, som ikke kunne fjernes, siger hun og fortsætter:

- Det var et kæmpe chok for os alle, men min far nægtede at gå ned. Midt i det triste, har det været et fint forløb – han har nået at få sagt farvel til alle.

Har selv planlagt begravelsen Datteren Monica oplyser, at Jørn Rosenville, siden han fik den barske besked om kræften, selv har taget hånd om en stor del. – Far har selv planlagt alt i forhold til bisættelsen og også skrevet nogle af de ord, der skal siges i kirken. Sidste mandag havde han besøg af sin søster og hendes børn. Så sent som i onsdags var præsten forbi til en lang samtale, og far var helt ved sine fulde fem. Han var også helt afklaret med, at døden var nær, siger hun og fortsætter: - Der var ikke mere, han skulle nå, og lørdag aften klokken 21.55 trak han vejret for sidste gang – og som ønsket skete det hjemme. Jeg, min bror, Jonas, og vores mor, Elsa, sad og aede ham på hånden. Det var så fint, smukt og fredfyldt. Hele forløbet har været fint, og ikke mindst hjemmeplejen i Halsnæs Kommune har været en uvurderlig hjælp. Man hører tit så meget dårligt, men de fortjener virkelig ros.

Mange kondolencer

Flere hundrede har allerede reageret på den triste nyhed i opslagets kommentarfelt, blandt andre dj og radiovært Dan Rachlin.

'Hvil i fred Jørn, gamle spillemand', skriver han.

Også sangeren Johnny Reimar begræder tabet.

'Det kommer helt bag på mig. Vi har haft så meget sammen RIP, gamle ven', skriver han.

I et andet opslag oplyser familien, at Jørn Rosenville vil blive bisat fredag i Lille Lyngby Kirke.

Lang karriere

Sammen med Fede Finn & Funny Boyz stod Jørn Rosenville bag numre som 'Kærligheden brænder' og 'LingeRita'.

Da han efter 2009 ikke længere optrådte med bandet, søgte han til USA for at forfølge en solokarriere.

Det blev til flere albums.

Jørn Rosenville har også skrevet tekst og musik til to revyer og komponeret børnemusik gennem en årrække.