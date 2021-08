Forsøger at sælge to-værelses for otte millioner

Få skridt til vandet og en privat altan med udsigt til Øresund var ikke nok til at holde den 60-årige fitnessinstruktør Charlotte Bircow Næss-Schmidt i Hellerup.

Efter blot ét år som indehaver af den attraktive adresse sælger kvinden bag 'Balder af Stål' nemlig sin to-værelses lejlighed på Lille Strandvej. Det skriver Boliga.dk.

Charlotte Bircow købte Hellerup-lejligheden i august 2020 for 5,5 millioner kroner, og nu er lejligheden atter til salg.

Hvis din morgenkaffe skal indtages på altanen, skal du i denne omgang af med 7.995.000 kroner, hvilket altså giver lejligheden en pæn prisstigning på næsten 2,5 millioner kroner.

Charlotte Bircow vil ikke blive den første kendis, der kan score millioner på sin bolig

Dyr, dyrere, dyrest

Charlotte Bircows Hellerup-lejlighed får ifølge salgsmaterialet fra RealMæglerne Hellerup, Gentofte og Vangede, der har boligen til salg; 'en almindelig københavnerlejlighed til at blegne' - og det samme kan man sige om priserne.

En gennemsnitlig lejligheds-kvadratmeter i Gentofte Kommune er nemlig i år gået for 44.100 kroner, hvilket gør Gentofte til landets tredjedyreste kommune at købe lejlighed i - kun overgået af Frederiksberg og København.

Over gennemsnittet

Prisen for Bircows snart tidligere lejlighed ligger dog langt over gennemsnittet for kommunen. Hver af de 72 kvadratmeter, der ifølge Boliga.dks oplysninger er i lejligheden, står nemlig udbudt med en pris på over 100.000 kroner.

Charlotte Bircow blev landskendt i 90’erne med sine Jane Fonda-inspirerede aerobicvideoer, og i dag bruger hun tiden på sin cremeserie 'Active By Charlotte'.

