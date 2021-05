Fortæller om skilsmisse: Havde ikke sex

Ifølge Sarah Grünewald var hende og eksmanden Rasmus Backhaus mere venner end kærester til sidst i deres ægteskab.

Det fortæller hun i podcasten 'Skiftet' med Flemming Møldrup.

De to blev skilt i 2019 efter fem års ægteskab, og det var der en særlig grund til.

- Der manglede den her gnist af noget mere. Noget mere lidenskabeligt. Vi boede sammen, efter vi kunne mærke, at vi ikke længere kyssede eller var seksuelle sammen længere, fortæller hun og fortsætter:

- Vi har haft en kæmpe grundkærlighed, men jeg har brug for at være fysisk med min partner. Vi var bare venner, og det vil jeg ikke nøjes med. Jeg vil ikke gå ned i livskvalitet, og det er for mig at være forelsket, og at der er gnister, lyder det.

Parret har sønnen Louis sammen. Foto: Mogens Flindt

Havde brug for mere

Sammen fik ægteparret sønnen Louis i 2016, men det var ikke nok til at holde liv i forholdet.

- Jeg var ikke super meget hjemme, da Louis var lille. Jeg havde brug for kærlighed og omfavnelse et andet sted fra, og det gjorde, at jeg var rigtig meget ude. Jeg festede og havde mange aftaler. Jeg var ked af det og havde et behov, og det skammede jeg mig over.

I dag har tv-værten derfor valgt bearbejde den sorg ved at være den bedste mor, hun kan være.

Sarah Grünewald er taknemmelig for den tid, hun havde med Rasmus Backhaus, og han hjalp hende med en bedre selvforståelse.

- Rasmus lærte mig at elske mig selv for den, jeg er.

Ifølge tv-værten havde hun en identitetskrise, da de to mødte hinanden, og han lærte hende at bruge energi de steder, hvor det var vigtigt.

Stor kærlighed

Dagen i dag har 'Vild med dans'-værten fundet kærligheden på ny med Benjamin Kaniewski.

De to har dannet par siden 2020.

Det forhold sætter hun også ord på i podcasten.

- Jeg har valgt at være kræsen, og det skal ikke være for enhver pris. Jeg sætter meget store krav til, hvordan mig og Ben har det. Jeg håber helt vildt, at jeg kommer til at være sammen med ham hele livet, fortæller hun og gør det klart, at hun føler sig heldig ved at have fundet en mand som ham.