Fortryder: Forlod sin døende mor alene

Anders Fogh Rasmussen plejer at holde igen, når det handler om privatlivet. Men nu åbner landets forhenværende statsminister op.

I sin nye bog 'At træde i karakter' kommer venstremanden blandt andet ind på moderens sygdomsforløb - en periode, hvor den tidligere Nato-generalsekretær begik sit livs største fejltagelse.

Det fremgår i bogen, at Martha Rasmussens - mor til Anders Fogh Rasmussen - blev ramt af hjernesvulst. Hendes sygdomsforløb strakte sig over cirka to år, men Fogh skriver, at familien ikke talte åbent om hverken sygdommen eller de alvorlige konsekvenser.

Forlod døende mor alene

Martha Rasmussen sov stille ind i 1985. Nogle få dage inden tragedien, besøgte Anders Fogh Rasmussen hende på Viborg Sygehus, hvor hun lå for døden.

'Hun kunne ikke tale, men hun fornemmede tydeligvis, at der var nogen på stuen. Jeg sad tæt på hendes seng, Pludselig rakte hun ud efter min hånd. Jeg tog hendes hånd, men sad tavst og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg sad der meget, meget længe - stille, med hendes hånd i min', skriver Fogh i bogen.

'Jeg kiggede på uret, for jeg skulle nå et fly fra Karup til København. Jeg trak det sidste øjeblik, men så følte jeg, at jeg måtte sige farvel, og jeg forlod stuen. Det står som den værste handling i mit liv'.

Anders Fogh Rasmussen var statsminister fra 2001 til 2009. Foto: Jesper Stormly Hansen/POLFOTO

Har ændret sig

Landets forhenværende statsminister skriver videre, hvordan han sidenhen har fået tankerne tilbage på det øjeblik, hvor moderen kæmpede mellem liv og død. Fogh kunne ikke sætte ord på, hvorfor flyet til København betød mere end sin døende mor.

69-årige Fogh beretter yderligere, at øjeblikket med moderen fortsat sidder i ham.

'Det har naget mig, og jeg besluttede, at jeg fremover ville være der, når de nærmeste lå for døden, hvis det overhovedet er muligt'.

Anders Fogh Rasmussens nye bog udkom 11. maj og er første del af to erindringsbøger, der maler et portræt af den tidligere statsminister.