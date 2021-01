Fortryder ikke Dubai-rejse - men forstår folks misundelse

Mikkel og Lea Hvidt Kessler har ingen problemer med at have rejst til Dubai under pandemien

Det har skabt en del røre, at flere influenter har valgt at rejse til Dubai under corona-pandemien, mens mange almindelige danskere holder sig hjemme og dropper rejserne for at vise samfundssind.

Turister ignorerer coronanedlukninger og flokkes til Dubai

Nu fortæller Kessler-parret om deres beslutning om at tage til Dubai - og siden modtage kritik for rejsen.

Det gør de i Aftenshowet.

- I vores situation skal man se på, hvorfor man rejser, og det var ikke en badeferie, det var arbejdsrelateret, fortæller Lea Hvidt Kessler i programmet.

Hun forklarer, at parret tog alle forholdsregler og blev testet før, under og efter rejsen.

Derudover er parret også lige nu i isolation efter deres rejse.

Er det i orden?

Værten Mette Bluhme Rieck spørger dog parret til, om de kan forstå, at mange danskere ikke synes, det er så ansvarligt, at man tager ud og rejser, når der er corona.

Hun spørger også ind til den aften, hvor mange af de store sportsstjerner mødtes i Dubai og er på restaurant, noget som man ikke kan i Danmark for tiden, og om parret mener, at det sender et godt signal til deres følgere.

- Jeg forstår ikke, hvad du siger. Er det misundelse? Vi var ti mennesker, det var det, som vi måtte være, svare Mikkel Hvidt Kessler kontant og slår fast, at alle sportsstjernerne overholdt de lokale regler i landet.

Billedet skabte vrede i Danmark. Foto: Privat

Dansk stjernetræf i Dubai

Lea fortæller dog, at hun godt kan forstå danskernes reaktion på parrets rejse.

- Vi kan da godt forstå folks reaktioner. Det ser måske hyggeligere ud, der hvor vi er, så jeg kan da godt se, at der kan være noget frustration og misundelse, men alle skal have lov til at rejse, hvis det ikke er forbudt, siger hun.

'Lad nu være'

I programmet medvirker Peter Lund Madsen også, og han giver ikke meget for parrets forklaringer.

- Det er simpelthen uklogt. Man tænker: 'Lad nu være', siger han i udsendelsen.

Parret forsvarer deres tur med, at de var på arbejde, og at det er deres arbejde at reklamere for rejser.

- Vi er ikke taget på badeferie, men vi har arbejdet og reklameret for vores programmer og samarbejdspartnere, lyder det.

De støtter dog op om forslaget om tvungen isolation efter en udenlandsrejse.

- Det er en god idé, lyder det.

De danske myndighederne fraråder rejser til hele verden grundet smittespredning.

Senest kunne myndighederne fortælle, at den nye variant af corona var kommet til Danmark, efter en person var rejst til Dubai og hjem igen.

Afviser blankt: Det er ikke os!