Fortryder tyresæd: Svært at sige fra

Hun har født på tv, datet hele verden, og i sine unge fjernsyns-år lavede hun 'Menneskeforsøg', hvor hun blandt andet fik smurt tyresæd i ansigtet.

Petra Nagel har flere gange i sin tv-karriere vovet pelsen og ofte med stor succes som følge. Det er dog ikke det hele, hun ser glædeligt tilbage på.

Det fortæller den nuværende 'Go' aften Live'-vært om i Radio4-programmet 'Det sidste måltid', da snakken falder på episoden med tyresæden.

- Lige den der, den er træls, for jeg kan huske, at min daværende kæreste sagde, at 'det her kommer til at stå for evigt, ved du godt det?' Jeg tænkte, 'årh, lad være. Selvfølgelig gør det ikke det'.

- Der var nogle norske forskere, der havde forsket i, at der var noget i sæd, der var godt for vores hud, siger Petra Nagel med reference til sæd-episoden i programmet 'Menneskeforsøg', der blev sendt på DR3.

Med på den værste

Ifølge tv-værten var det svært for hende at sige fra, da de unge værter lavede 'Menneskeforsøg', og ideer som den med tyresæden blev bragt på bordet.

- Det var meget sådan, at jeg havde fået en chance, og jeg hoppede med på den værste. Vi var tre værter, og for den ene var der ting, hvor han sagde fra, men det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg skulle vise, at jeg ikke var sådan en, der sagde fra, selvom jeg ikke havde turdet eller havde lyst, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg var af den klare overbevisning, at jeg ville gerne være lige så sjov og lige så modig som de to unge mænd, der var værter. Hvis jeg skulle have min berettigelse, skulle jeg være frisk. Jeg skulle vise, at jeg sagtens kunne være sej.

Petra Nagel med kæresten Asbjørn Munk på den røde løber sidste år. Foto: Anthon Unger

I programmet deler Petra Nagel desuden sin bekymring over, om hun har toppet for tidligt i sin karriere.

- Måske har jeg allerede peaket, selvom jeg kun er 37 år. Måske peakede jeg med de tre programmer, jeg lavede på DR, og det er egentlig lidt sørgmodigt at tænke på, for der er nok mange, der ville sige, at man godt gad peake lidt mere massivt over en lang årrække, siger hun om programmerne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby'.

'Det sidste måltid' sendes på Radio4 søndag formiddag. Programmet kan høres i sin fulde længde nedenfor: