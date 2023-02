Forurettede: Tv-kendis truede mig med kniv

En tidligere realitydeltager sidder på anklagebænken i retten i en større voldssag. Forurettede fortæller, at hun blev slået, sparket og truet med kniv af kendissen

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): En tidligere realitydeltager sidder i skrivende stund på anklagebænken i Retten i Glostrup, hvor det er politiets vurdering, at han både har slået, sparket og truet sin ekskæreste tilbage i oktober 2022.

Iført blå skjorte, jeans og med tatoveringer i baghovedet har den tidligere realitydeltager nægtet sig skyldig i alle forhold.

Den voldsomme episode fandt angiveligt sted i ekskærestens lejlighed, og iført en hvid trøje, sorte bukser, hvide sko samt opsat hår har hun afgivet sin forklaring af episoden.

Kæreste-drama

Ifølge forurettede havde tiltalte sovet sammen med en anden pige, mens de var kærester. Derfor mente forurettede ikke, at de længere kunne være sammen.

Videre fortæller forurettede, at tiltalte efterfølgende ville komme til hendes lejlighed for at tale om tingene.

Ifølge forurettede ville den tidligere realitystjerne have hendes telefon for at se, om hun havde skrevet sammen med andre mænd.

Forurettede fortæller, at der herefter udspillede sig voldelige scener. Ifølge hende tog tiltalte kvælertag på hende og slog hende et par gange i hovedet, så hun faldt ned. Efterfølgende blev forurettedes trøje revet i stykker.

Truet med kniv

Herefter fortalte forurettede, at realitydeltageren skulle gå sin vej, hvilket tilsyneladende ikke blev tilfældet.

- Han gik hen mod udgangen og tog en køkkenkniv og holdt den for min hals. Han vendte den, så bagsiden vendte mod min hals. Bagefter gik han hen og hængte den på plads, fortæller forurettede i retten.

Voldssagen kører i skrivende stund i Retten i Glostrup. Den tiltaltes forsvarsadvokat forsøgte i begyndelsen af retsmødet at få nedlagt navneforbud i sagen, men anmodningen blev afvist.

Det forventes, at der falder dom senere mandag.

Ekstra Bladet følger sagen.