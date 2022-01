Forvist til kælderen: Smittet med corona

Den kendte TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt havde et noget anderledes nytår i år.

Imellem jul og nytår blev han nemlig smittet med coronavirus, og han og kæresten Natasja Crone måtte derfor sadle om og ændre deres nytårsplaner i sidste øjeblik.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg blev ramt af corona imellem jul og nytår, og det er jo sådan, at Natasja i 20 år har varmet op til dronningens nytårstale på TV 2 foran tusindvis af mennesker, så jeg ville ikke risikere, at hun blev smittet, siger han og fortsætter:

- Så jeg gik i isolation i kælderen, hvor jeg var i fire dage, og så aftalte vi, at jeg kunne komme op, når Natasja var kommet hjem fra arbejde nytårsaften, siger han.

Rasmus Tantholdt og Natasja Crone er for nylig flyttet sammen i deres fælles hus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Kunne ikke være meget bedre'

Alligevel fik de en rigtig god nytårsaften, fortæller Rasmus Tantholdt.

- Så nytårsaften, da hun var taget på arbejde, gik jeg ud af min isolation og forberedte nytårsmiddagen til, når hun havde fri. Men det er klart, at gæsterne måtte vi jo aflyse, så det var bare os to, siger han og tilføjer:

- Men det var faktisk en super hyggelig nytårsaften, hvor vi først kom i seng klokken halv seks om morgenen. Så det kunne ikke være meget bedre. Vi var i det bedste selskab og FaceTimede med en masse og lavede nytårsquiz.

Selvom Rasmus Tantholdt var smittet, og han og Natasja Crone tilbragte nytårsaften sammen, er Natasja Crone sluppet uden at være blevet smittet med coronavirus.

Rasmus Tantholdt selv gennemgik også et mildt sygdomsforløb og er nu ude af isolation igen.

- Jeg havde næsten ingen symptomer. Jeg havde kun lidt kriller i halsen, siger han og fortsætter:

- Jeg har fået tredje stik, og jeg vil opfordre alle til at gøre det samme, for hvis det er det her sygdomsforløb, man får, når man er vaccineret, så er det ikke noget nævneværdigt. Så det er jeg meget taknemmelig for.

