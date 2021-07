Fosser ud: Millionunderskud til Timm Vladimir

Det går som bekendt op og ned i showbiz.

For Timm Vladimir har et år i coronaens tegn betydet en gedigen nedtur på den økonomiske front.

Ifølge det seneste regnskab fra firmaet Timm Vladimirs køkken APS har det nemlig været et rigtig hårdt år.

Den kendte tv-vært fra 'Den store bagedyst' har nemlig et underskud i forretningen på 4,5 millioner kroner før skat.

I beretningen fra selskabet står der, at man dog regner med at vende underskuddet igen.

'Det er ledelsens forventning, at selskabets egenkapital kan reetableres ved fremtidig indtjening,' lyder det.

Ifølge selskabet skyldes de økonomiske udfordringer et svært år med corona.

'Som følge af Covid-19 har selskabet aktiviteter været nedlukket eller kraftigt reduceret i flere omgange i 2020. Selskabets har ansøgt og modtaget hjælpepakker til såvel kompensaition af faste omkostninger som lønomkostninger. Disse har dog ikke kunnet dække de samlede omkostninger ved nedlukning og da Danmark igen blev ramt af nedlukning i efteråret 2020 reducerede ledelsen omkostningsbasen med virkning fra 2021.'

Kan have negativ effekt

Selvom man mener, at der stadig er nok midler at fortsætte driften af selskabet, skriver de også, at de forventer at nedlukningen i 2021 vil kunne ses på det fremtidige regnskab.'

'Selvom landet er åbnet mere op i løbet af foråret 2021, vil Covid-19 dog få negative konsekvenser for selskabets omsætning og indtjening i 2021. Ledelsen følger udviklingen nøje, men det er endnu for tidligt at kunne udtale sig om hvilken effekt Covid19 vil have på omsætningen og indtjeningen i 2021. Ledelsen forsøger naturligvis at indhente evt. tabt omsætning senere', lyder det.

I regnskabet fra 2019 kunne man se, at det var gået godt for tv-værten. Her havde man en indtjening på 6.148.238 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Timm Vladimir, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.