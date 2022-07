Fra minus til million-overskud

For to år siden oprettede den tidligere 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller og hendes kæreste, Daniel Åxman, et fælles firma med det formål at erhverve, besidde, sælge og udleje fast ejendom.

Mens det første år af virksomheden CD Projects ApS' levetid gav et mindre underskud, så har parret formået at vende skuden til et overskud.

I første regnskabsår kom Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman ud med et resultat på minus 15.000 kroner før skat. Det har de vendt til en bruttofortjenste på 1.451.000 kroner.

Når parret har betalt skat og andre finansielle omkostninger, giver det et overskud på en lille million - eller helt præcis 990.055 kroner.

Renovering

Resultatet stammer fra det rækkehus, som parret købte 1. oktober 2020. Dengang betalte de 6.750.000 kroner for det, og bare halvanden måned senere blev det sat til salg igen til en pris på over ti millioner.

- Vi har købt et renoveringsprojekt, som vi har renoveret og brugt rigtig mange penge på at renovere fra a til z, og så skal der forhåbentlig flytte en familie ind i et totalrenoveret hus, som bliver rigtig glade for det. Vi må jo se, sagde Christiane Schaumburg-Müller dengang til Ekstra Bladet.

- Det er første gang, jeg nogensinde har prøvet at lave sådan et renoveringsprojekt, og man laver jo ikke noget, man ikke selv tænker, at man godt gad bo i, sagde hun videre.

Nul varer

Der måtte dog et afslag på langt over en million kroner af den oprindelige salgspris til, før rækkehuset i Tårbæk blev solgt. Trods det har parret altså tjent gode penge på den 153 kvadratmeter store bolig.

Af det nye regnskab fremgår det, at varelageret lige nu er tomt i CD Projects ApS.

Med andre ord er der ikke flere boligprojekter lige nu for parret, der det seneste år har været igennem noget af en rutsjebanetur.

I marts måned kunne parret dele den glade nyhed, at de var blevet forlovet. Få uger senere meddelte de, at der var familieforøgelse på vej.

To måneder senere delte Christiane Schaumburg-Müller den triste nyhed på Instagram, at hun havde mistet deres ufødte barn.