Fræk forretningskvinde i millionhandel: Køber hus til 17 millioner

Sex sælger.

Det har været et velkendt faktum nærmest siden tidernes morgen, og Mathilde Mackowski er et levende bevis på dette.

Hun er den ene del af duoen bag Skandinaviens største sexshop, Sinful, som hun driver sammen med sin ekskæreste Tonny Andersen.

Og det lader til, at der er penge i sexlegetøj. I hvert fald har Mathilde Mackowski sammen med sin partner, Jesper Krüger, haft 17 millioner på bordet for at erhverve sig en ny villa. Det fremgår af tinglysningen.

Den ligger i den mondæne og naturskønne del af Aarhus og er på svimlende 349 kvadratmeter, der fordeler sig på hele syv værelser.

Huset er bygget i 1918 og indeholder i øvrigt to badeværelser.

Det vides ikke, om den driftige forretningskvinde og hendes mand har planer om at peppe privatlivet op - eller om et kollektiv er under opsejling. Men i tinglysningen kan man se, at parret har købt herligheden med en tredje person.

Mystikken om den tredje køber må dog bestå.

Den tredje part er nemlig omfattet af navne- og adressebeskyttelse, hvorfor man ikke kan se, hvem der er den hemmelige tredje køber af villaen.