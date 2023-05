Fræk fyr på Instagram: Sådan scorede han sin kone

Selvom han er fyldt 59, var Henrik Qvortrup ikke for fin til at tage ungdommelige metoder i brug, da han ville forsøge sig hos Nanna, der i dag er hans kone

Man kan swipe, DM'e, superlike eller tappe.

Mulighederne for at score på dating-apps og de sociale medier er mange. Og der er mange uskrevne regler for, hvordan man skal agere blandt unge mennesker, der må siges at være dem, som står for den største del af den virtuelle kurtiseren.

Den 59-årige politiske kommentator og podcastvært Henrik Qvortrup gjorde dog noget af det, som mange unge frygter, når de rækker deres telefon ud til en ven for at vise deres seneste crush. Det fortæller han i Ekstra Bladets podcast 'Superlike'.

Henrik Qvortrup 'deep likede' nemlig Nanna, som han i dag er gift med, da han så hende på Instagram.

- Jeg var blevet skilt et halvt år forinden, og jeg var så småt ved at få øjnene op for, at jeg skulle videre i teksten, siger han og fortsætter:

- Jeg var ny på Instagram, og der var et antal kvinder, som fulgte mig i meget af det, jeg lavede. Og en af dem, der fulgte mig, var Nanna, og hun så meget sød ud, og så gjorde jeg det, som jeg senere forstod betegnes som 'deep likes'.

- Det betød, at jeg likede alt, hvad der var at like på Nannas profil, helt tilbage fra hun var kommet på Instagram.

Tjekkede, hvor hun boede

I podcasten fortæller Nanna, at hun trods likes på meget gamle billeder blev smigret af interessen.

- Jeg troede, det var meget gennemført, for du havde valgt nogle ud, som også var med nogle bøger, jeg havde læst, fortæller hun i podcasten.

Men der skete i første omgang ikke mere, indtil Henrik Qvortrup så et billede, som Nanna havde lagt op med udsigt til en skorsten, som han kunne genkende.

- Jeg tænkte 'her er min indgang til det, jeg skal skrive'. Jeg skrev 'Hej, jeg synes, jeg kender udsigten, det er vel ikke sådan, at du bor der og der?', siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Jeg havde gjort mit hjemmearbejde og havde tjekket hvor Nanna boede, inden jeg skrev. Jeg var ret sikker. Det var et fake spørgsmål, jeg godt kendte svaret på.

Parret blev gift ved en ceremoni i Frederiksberg Kirke i marts sidste år. Foto: Emil Agerskov

Var aldrig i tvivl

Selvom Nanna svarede, at det var lidt creepy, så var det ikke så galt, at det skulle stoppe det begyndende chatteri.

- Jeg vidste jo, hvem han var, så jeg tænkte ikke, han var så creepy. Jeg havde godt lagt mærke til hans deep likes, så jeg ventede faktisk bare på, at han gjorde noget ved det.

Parret datede i et år, inden de satte ring på hinandens fingre ved et bryllup sidste år. Ifølge Nanna Qvortrup var hun ret hurtigt overbevist om, at hun var vild med ham, der skulle blive hendes ægtemand.

- Det var en magisk følelse, vi begge to havde. Jeg vidste ret hurtigt, at det var ham. Der var ingen usikkerhed på, om han ville ringe igen. Det vidste jeg bare.