Fravælger kvinder: - Der er for meget pis og lort

Han er sjov på en scene, og så han er altid god for en vild shitstorm, men man må give komikeren Brian Mørk, at han også er befriende ærlig, når han giver interviews.

I hvert fald i podcasten 'Skilsmissen' med vært Marie Sloma Qvortrup på Radio4, hvor Brian Mørk i seneste udgave taler om sit brud med ekskonen Signe, der også er mor til hans tre børn.

En skilsmisse, der skulle få afgørende indflydelse på hans liv de efterfølgende 11 år frem til i dag.

- Jeg køber en ny dobbeltseng. Jeg orker ikke at slæbe den op i soveværelset på 1. sal. Jeg sætter den bare op midt i stuen. Og så bor jeg der i et halvt år, hvor jeg ikke laver noget som helst. (…) Jeg kan ikke engang gå ind på en eller anden porno-hjemmeside og få noget ud af det – det er dødt for mig. Jeg ligger vågen til klokken lort om natten og laver ingenting og læser tegneserier. Jeg ser ingen mennesker. Jeg forsumper.

- Det kan godt være, det er fem dage siden, jeg har været i bad, men det er ligegyldigt – jeg er jo alene. Helt ynkeligt. 'Mand går i hundene’ - som man har set det mange gang før, fortæller Brian Mørk om tiden efter bruddet, men betoner, at det faktisk ikke var på grund af savnet til konen, at han gik ned med flaget.

- Efter skilsmissen gik det op for mig efter noget tid, at jeg ikke var ked af at miste min ekskone. Jeg var ked af at miste min familie. Det var det, der var det sørgelige. At jeg nu var weekendfar, lyder det fra Mørk, som også fortæller, at han aldrig har haft en forelskelses-følelse og aldrig har følt savn til andre end sine børn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg var i 30’erne, da jeg fravalgte kvinder. Folk siger ’du er da for ung til bare at være single – hvad med sex?’. Jeg har jo lyst til alt det dér, men det er for besværligt. Der følger for meget negativt bras med til, at man orker det, siger Brian Mørk i Radio4's 'Skilsmissen'. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Pis og lort

Brian Mørk har siden skilsmissen helt bevidst fravalgt kærlighed og især sex, da det gør tilværelsen for kompleks.

- Jeg tør ikke, fordi det er for besværligt. Der er for meget pis og lort. Jeg ville gerne have flere børn, de er magiske, men der er altid en mor med i spillet, og det orker jeg simpelthen ikke, ha-ha.

- Jeg har ikke datet, siden jeg blev skilt for 11 år siden. Jeg er ikke sammen med kvinder. Jeg har ikke været ude for at finde en ny kæreste. Det er meget nemmere at lade være. Alt i mit liv har været nemmere de sidste 11 år. Der er ikke nogen til at give mig dårlig samvittighed, og jeg har ikke ansvar for andre end mig og mine børn. Det er pissefedt – helt seriøst, lyder det.

Spiser for at undgå sex

Enspænderen Brian Mørk har fundet nøglen til at undgå sex og til at at møde kvinder, han 'risikerer' at ende op som kæreste med.

- En af grundene til, at jeg har spist mig tykkere og tykkere de sidste 10 år, det er, at jeg vidste, at jeg på et tidspunkt ville blive for liderlig til ikke at mødes med en pige. Så jeg er nødt til at spise mig så tyk, at jeg ikke kan byde en kvinde det. For pludselig er man i et forhold igen. Jeg savner sex helt sindssygt, men så vigtigt er det heller ikke. Kvinder er jo stadig sindssygt tiltrækkende, men de er simpelthen for besværlige.