Friede for åben skærm: - Det kom som et chok

Der var romantik for åben skærm, da Emil udnyttede, at han havde hele tv-Danmarks opmærksomhed i 'Robinson Ekspeditionen' og friede til kæresten Alberte.

Nu er datoen for brylluppet sat, og planlægningen er i fuld gang, fortæller det lykkelige par til Ekstra Bladet.

- Vi er så småt kommet i gang, og invitationerne er ude. Det er gået meget hurtigt, siger Alberte og afslører, at brylluppet skal stå til august.

Men faktisk kom det som et decideret chok for Alberte, at hun skulle have ring på fingeren.

Sådan så det ud, da Alberte blev friet til uden for skærmen. Privatfoto

- Jeg havde sagt til Emil, at jeg slet ikke behøvede at blive gift. Det var ikke noget, jeg havde på min bucket-list, så det kom som et kæmpe chok. Virkelig, siger Alberte, og Emil supplerer:

- Jeg havde ikke gennemtænkt det på øen, for der var jo lang tid til, at det skulle offentliggøres. Jeg skulle både holde hemmeligt for alle, hvordan det var gået, og at jeg havde friet.

- Men selvom det måske ikke lå naturligt til os lige på det tidspunkt, så var det meget naturligt for mig, siger han.

Foto: Viaplay Group

Nomineret

Til onsdagens Reality Awards var frieriet nomineret i kategorien 'Årets øjeblik'. Prisen endte dog med at gå til et andet romantisk øjeblik, nemlig Poul Erik og Regilas bryllup på Jensens Bøfhus i 'Grænseløst forelsket'.

Emil havde da heller ikke de store forventninger til prisen, fortalte han inden showet.

- Jeg tror ikke, jeg har nogen forventninger. Det kom fra hjertet, alt det jeg gjorde der, så jeg har ikke nogen forventninger om at vinde noget som helst. Faktisk er jeg lidt overrasket over, at jeg blev nomineret overhovedet.

