Frikendt for voldtægt: Nu har han fået erstatning

Teitur Skoubo har fået udbetalt erstatning for at havde siddet varetægtsfængslet for længe

Der er røget penge ind på Teitur Skoubos konto.

Helt præcis har han fået 90.450 kroner plus renter i erstatning for at have siddet varetægtsfængslet længere end den endelige dom, han modtog i retten. Det skriver B.T.

Den 28-årige tidligere realitydeltager blev i maj måned 2022 kendt skyldig i voldtægt af en kvinde i november 2021. Dommen lød på to år og seks måneders fængsel. Desuden skulle han betale erstatning til kvinden, der også blev udsat for vold den aften og nat.

Teitur Skoubo valgte siden at anke dommen, og han blev for godt et år siden frikendt for voldtægten og dermed udelukkende kendt skyldig i vold.

Dommeren mente ikke, at anklagemyndigheden i tilstrækkelig grad kunne bevise, at Teitur Skoubo havde haft seksuelt samvær med forurettede, efter hun havde trukket sit samtykke tilbage, som Ekstra Bladet skrev dengang.

Tilfreds advokat

Østre Landsret takserede det til en ubetinget fængselsstraf på tre måneder, da dommeren fandt det bevist, at forurettede ikke havde givet tilstrækkeligt samtykke til de slag, hun var blevet tildelt under den seksuelle akt.

Da Teitur Skoubo modtog dommen fra Østre Landsret, havde han siddet varetægtsfængslet i omkring fem måneder - altså godt to måneder længere end den straf, han blev idømt.

Derfor valgte han sammen med sin advokat, Nicolai Berg, at søge erstatning for uretmæssig frihedsberøvelse, og det er den, han nu har fået.

- Vi er fint tilfredse med beløbet. Det svarer til det krav, jeg endte med at fremsætte over for Statsadvokaten, siger realitystjernens advokat til B.T.

