Frisøren går til modangreb: - Han lugter af mølkugler og sur pibe

Per Knudsen er rasende over Søren Ryges fejlagtige klumme om tilnærmelser i en frisørsalon for 30 år siden

Søren Ryge lyver, når han skriver, at han blev antastet af en frisør i Aarhus for 30 år siden.

Det siger Per Knudsen til Ekstra Bladet, der har talt med frisøren, som bliver omtalt i en klumme af tv-værten, hvor han beskriver sin oplevelse hos den aarhusianske frisør, som angiveligt skulle have lagt hånd på Ryges lår og kærtegnet hans hånd.

Torsdag beklager Politiken klummen, som de kalder både 'homofobisk' og værende baseret på 'grundløse beskyldninger'.

Det gør de, efter Per Knudsen har rettet henvendelse til dem. Og til Ekstra Bladet fortæller han, at Søren Ryge har besøgt frisørsalonen én gang, men at det aldrig har været indehaveren Per, som har klippet ham.

Han fortæller også, at han har fået et undskyldning fra Søren Ryge på mail, som beklager de ting, der er blevet skrevet og erkender, at der ikke var tale om Per. En undskyldning, som er blevet accepteret.

Søren Ryge erkender til TV 2 Østjylland, at det ikke var Per Knudsen, der strøg hans hænder og tog ham på låret dengang.

- Politiken siger, at det er en homofobisk fremstilling. Er du enig i det?

- Det er jeg fuldstændigt. Der var en af mine gamle venner, som skrev til mig. 'Hva' så, Per, skal du snart ud af skabet?' Men jeg er 100 procent hetero, og det er homofobi. Man sidder sgu da ikke og rykker tættere og tættere på en mand, som lugter af mølkugler og sur pibe for at lægge en hånd på hans lår. Hvad fanden er det for noget pis? Det bliver jeg sur over, raser han og fortsætter:

- Han kunne bare have sagt, at han har haft den oplevelse et eller andet sted, men hvorfor med navn? Det er krænkende.

- Politiken har beklaget klummen. Føler du, det kan påvirke dit renomme eller virksomhed?

- Njah. Det kommer ikke til at påvirke min forretning, det kommer til at påvirke Søren. Folk er da ligeglade med, hvilken seksuel observans, de har. Det er noget mærkeligt noget, siger han og fortsætter sin svada:

- Folk synes bare, at Søren har tabt sutten. Jeg skrev til Søren, at han har haft hovedet så meget oppe i egen røv, at han har glemt sin dømmekraft. Det er det, han har. Og herregud, altså.

Selvom Per Knudsen formulerer sig kontant, er han ikke sur på Søren Ryge, som han siger, han har tilgivet.

- Det er ikke min integritet der står på spil, det er mere hans. Jeg er ikke sart, jeg har tilgivet Søren

