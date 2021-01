Frustrerede seere: 'Snotdumt'

15-årige Louise Westergaard blev valgt fra af Oh Land under 5 Chair Challenge, men det er langtfra alle, der er lige tilfredse med den beslutning

Fredag aften løb den første 5 Chair Challenge over skærmen i dette års 'X Factor', og her var det dommeren Oh Land, der skulle barbere sit felt af unge solister under 23 år ned til fem i den nervepirrende stoledans.

Under 5 Chair Challenge imponerede især den 15-årige Louise Westergaard fra Broager dommerne med sin store stemme og fortolkning af 'Skinny Love'.

Derfor gav Oh Land hende også uden tøven en stol, men den fik den unge solist dog ikke lov til at beholde længe.

Louise måtte nemlig i sidste ende vige sin plads til 17-årige Nikoline, da Oh Land sendte Louise ud med henvisning til, at hun var den af de tilbageværende deltagere, der endnu ikke havde defineret sin egen musikalske stil godt nok.

Men den beslutning har i den grad skabt kritik på de sociale medier, og her undrer flere sig på 'X Factors' egen Facebook-side sig gevaldigt over, hvorfor Oh Land valgte at smide Louise ud.

Seere ønsker Louise tilbage 'Lad os kræve Louise tilbage', skriver en. 'Så har Oh Land kvajet sig IGEN! Hvad f..... Tænker hun på!!!? Smide hende ud med den allerbedste LYD! NEJ NEJ NEJ!', skriver en anden, mens en tredje fortsætter: 'Louise var helt klart en mulig vinder. Snotdumt valg af Oh Land at sende hende ud', lyder det fra en tredje. 'Nogen gange forstår jeg simpelthen ikke Oh Lands musikøre. Louise havde en unik X Faktor', lyder det fra en fjerde.

Hos Louise selv er de mange kommentarer fra seere, der ønsker hende tilbage i programmet, ikke gået ubemærket hen.

- Det er da helt fantastisk, at folk er så støttende og bakker mig op, og at folk synes så godt om det. Det giver mig da selvtillid, siger hun.

Louise har siden fredag modtaget en lang række beskeder. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Mange beskeder

Louise fortæller, at hun siden fredag, hvor 'X Factor' løb over skærmen, har fået hundredvis af beskeder fra seere, der var kede af at se hende forlade konkurrencen.

- Jeg fik en del beskeder fra venner og familie, men jeg fik også over 100 beskedanmodninger fra folk, jeg ikke kender, siger hun og fortsætter:

- Det er helt vildt fedt, og jeg bliver glad for hver eneste besked. De er så søde, og det er fantastisk med alt den opbakning. Der er flere af dem, der skriver, at det var helt forkert, jeg blev stemt ud, og at de håber, jeg kommer i en gruppe, fordi ellers er Blachman (der har gruppekategorien, red.) da for dum, siger hun med et grin.

Selv var Louise dog med egne ord ikke så overrasket over, at det var hende, der endte med at trække det korteste strå.

- Jeg kunne godt fornemme det, da jeg sad derinde, for Oh Land kiggede meget imod mig, og hun var stor fan af Solveig og Lucca og kunne bedre lide den retning, de gik i, så jeg havde faktisk hele tiden en følelse af, at det kunne være mig, og derfor var jeg ikke overrasket.

At Louise skulle være den af deltagerne, der havde defineret sin egen stil dårligst, er hun dog slet ikke enig med Oh Land i.

- Jeg synes egentlig, jeg definerede, hvilken retning jeg gerne ville ind i. Jeg har kørt samme genre begge gange, hvor det har været ballader, så jeg synes, det havde været fint, hvis der var blevet lagt vægt på noget andet, siger hun og fortæller, at hun var glad for, at både Martin Jensen og Thomas Blachman roste hende for sin audition.

Oh Lands beslutning om at sende Louise ud har i den grad delt vandene. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Det var helt vildt fedt at stå på scenen og få så meget ros. Jeg gjorde mit bedste, og at jeg så ikke nåede længere, det er der ikke noget at gøre ved.

Louise håber dog, at hun får endnu en chance i 'X Factor', og at dommer Thomas Blachman vil give hende endnu en chance som en del af gruppekategorien.

Hvorvidt det lykkes, kan du blive klogere på, når TV2 sender 'X Factor' hver fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

