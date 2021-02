Frustreret Dennis Knudsen: - Jeg er røvsur og harm

Dennis Knudsen fortæller, at han føler sig overset af regeringen, og han har svært ved at finde hoved og hale i de politiske beslutninger i øjeblikket.

- Der sidder eksperter og professorer og regner, men hvad er facts? Jeg har fornemmelsen af, at de bare sidder og gambler og inddeler os alle i et hold a og b, siger han og fortsætter:

- Og så er jeg så harm og irriteret over, at regeringen er så uenige. Den ene blok giver udtryk for, at de vil have, at vi åbner - det vil de andre ikke, og så bliver det denne her magtkamp og politisk spin.

- Der er jo nogen, der vil sige, at man bare må stramme ballerne for det fælles bedste - er der ikke nogen, der har det værre end dig?

- Jo. Det er der da helt sikkert. Jeg synes, det her er forfærdeligt for alle mennesker. Især er det forfærdeligt for de unge, som får fjernet hele deres sociale liv og skolegang. Jeg tror, det kan give skade på sjælen, og at vi står med en kæmpe regning i sidste ende. Så jeg håber, at regeringen snart vil gøre noget.