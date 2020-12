Frustreret over coronasmitte: - Det er jo umuligt

Nytåret bliver noget anderledes i år hos Siguenza-familien, der er kendt fra 'Årgang 0' på TV2.

Forleden fortalte Christina Siguenza, der er mor til Stephanie, som man følger i programmet, at hun sammen med sin familie var i isolation, efter et af hendes fem børn var blevet smittet med coronavirus.

De seneste dage har Christina Siguenza ligeledes selv udviklet symptomer. Mandag blev hun så testet for coronavirus, og tirsdag fik hun en positiv test.

- Så kom svaret, og jeg er positiv for corona. Det var forventeligt, for jeg har symptomer. Jeg er helt øm i kroppen og har feber. Det går ikke helt for godt i vores husstand, siger hun i en story på sin Instagram-profil.

- Der er noget med lugtesansen, som ikke eksisterer øjeblikket, og kvalme og feber og træthed, siger hun om symptomerne, hun oplever i øjeblikket.

Ud over Christina Siguenza er et af hendes tre hjemmeboende børn også blevet smittet med coronavirus.

- Jeg er den eneste, der er testet positiv ud over mit andet barn. Så tre andre børn er testet negative, siger hun.

Frygter at sprede smitte

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Siguenza, at det især er situationen omkring dem af hendes børn, der ikke er smittet, som bekymrer hende: For hvordan undgår man lige at sprede smitten til dem også?

- Jeg har mere i tankerne at beskytte øvrige børn for eventuel smitte. Det er jo umuligt, da vi bor under samme tag og ikke har et palads, hvor man kan isolere sig i hver sin fløj. Jeg skal jo have lavet mad og så videre, og det kan jeg ikke bare overlade til børnene fuldt ud, siger hun og fortsætter:



- Men jeg holder mig oprejst og positiv. Det er det bedste at gøre, og så ser jeg, om jeg får det dårligere, eller om det bare var det. Jeg håber bare ikke, at de øvrige børn får det dårligt, fordi et sygt barn og jeg kan jeg godt klare. Men fire syge børn og mig selv bliver svært, siger hun.



Et af Christina Siguenzas børn er allerede blevet testet positiv. Nu er Christina også selv smittet med corona. Foto: TV2

Kæreste ramt

Også Christina Siguenzas kæreste er testet positiv for coronavirus og er derfor gået i isolation et andet sted end resten af familien.

- Min kæreste er også testet positiv for corona, og han er i karantæne hjemme hos sig selv. Det er fandeme en lortesituation, siger hun og fortæller, at hun forsøger at bevare det gode humør.

Ifølge Christina Siguenza er hendes datter Stephanie i første omgang testet negativ, og da hun ikke bor sammen med resten af familien, er hun også isoleret et andet sted.

- Stephanie er også blevet testet, og hendes første test er negativ. Hun er i karantæne i et sommerhus for at skåne dem, hun bor hos, som er i ekstra risiko, siger Christina med henvisning til Stephanie, der bor sammen med sin kæreste Jacks forældre.

Stephanie Siguenza er indtil videre testet negativ for den frygtede virus. Foto: Camilla Hey/TV2

Anderledes nytår

Christina Siguenza prøver nu at holde hovedet højt, selvom hun for længst har måttet indse, at nytårsaften i år ikke bliver, som hun havde regnet med.

- Vores familie er ikke de eneste, der er ramt af det her. Men det er ikke særlig rart at være i det uvisse om, hvordan denne her virus rammer en, og hvordan man responderer på det. Men vi må klare os igennem som familie og gøre, hvad vi kan for at få en hyggelig nytårsaften, siger Siguenza og fortæller, at hun blandt andet har sørget for at købe ind online, så de er godt dækket ind de næste dage.

- Børnene er positive og spørger efter chips og sodavand, og hvornår det er nytårsaften. For der har jeg bestilt sushi for 1300 kroner som plaster på den her møgsituation, lyder det fra Christina.



