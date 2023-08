Frygt før bryllupsdag: Nerver til det sidste

Oh Land havde ikke mange rolige øjeblikke i tiden op til, at hun i weekenden kunne sige ja til sin mand Adi

Sangerinden Oh Land er blevet gift med sin kæreste gennem mange år, musikeren Adi Zukanovic.

Tidligere på sommeren fortalte Oh Land, der lyder det borgerlige navn Nanna Øland, til Ekstra Bladet, at det var dødsenshårdt at planlægge et bryllup, og at hun var totalt uforberedt kort tid før begivenhedens store slag.

- Der er så mange ting, man skal tage stilling til. Om man skal have duge på bordene og sådan noget. Men altså, vi har en dato - så meget ved vi, sagde Oh Land tilbage i juni.

Men i weekenden oprandt den store dag endelig for parret, og selvom dagen gik, som den skulle, fortæller Oh Land til Ekstra Bladet, at der var spænding til det sidste.

- Det var en fantastisk dag i vores have, som jeg havde frygtet skulle ende i skybrud eller skoldkoppeudbrud for min mindste. Men det blev heldigvis til hverken skoldkopper eller skybrud, så det var fantastisk.

Oh Land og Adi Zukanovic stod frem som kærester i 2019, hvor de arbejde sammen på 'X Factor'. Det bliver de ved med nu, hvor Oh Land vender tilbage bag dommerbordet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Holdt simpelt

Men selvom man som 'X Factor'-dommer, succesfuld musiker og hitmager måske er vant til pomp og pragt, så behøver ens bryllup ikke være kørt op til et grandiost spektakel.

Den 38-årige sanger fortæller således, at bryllupet blev holdt helt simpelt.

- Det var et havebryllup om dagen for vores familie og venner med masser af indslag.

Brylluppet har været et par år undervejs, siden parret kunne fortælle offentligheden om deres kærlighed i begyndelsen af 2019.

Ligesom sin kone er Adi Zukanovic musiker, og han har også været en del af 'X Factor'-dommerens hold, da hun igennem tre sæsoner var en del af musikkonkurrencen på TV 2.

Sammen har de sønnen Ernst på tre år.