Frygtede had: - Jeg har ikke den ideelle 'Paradise'-krop

Cecilie var nervøs for, hvordan seerne ville tage imod, hvad hun selv kalder en 'plus size-paradiso'

Det blev en kort fornøjelse for 20-årige Cecilie Toth fra Holstebro, da hun medvirkede i denne sæson 'Paradise Hotel'.

Alligevel glæder hun sig meget over deltagelsen - særligt på grund af de mange positive reaktioner, hun har fået på de sociale medier.

- Jeg er så overrasket over, at jeg har fået så mange gode kommentarer. Mange af dem handler om min krop, da jeg jo er en 'plus size-paradiso', eller jeg er i hvert fald større end de andre paradisoer. Og det er der blevet taget så godt i mod. forklarer hun til Ekstra Bladet.

Cecilie fik ikke lang tid på hotellet i Mexico, da Jonas valgte hende fra for at danne par med Emma. Foto: TV3/Nent Group

- Folk skriver til mig, at de synes, at det er dejligt at se, at der er kommet former på tv. Det havde jeg på ingen måde regnet med. Jeg havde derimod frygtet, at der ville komme en masse had, men der er ikke kommet én eneste af den slags kommentarer, fortsætter hun og uddyber:

- Man føler lidt, at der er den ideelle 'Paradise'-krop, og den har jeg ikke. Så jeg var bange for, at folk ville tage det op og undre sig over, hvad jeg lavede på hotellet. Når det er sagt, så hviler jeg selv i min krop og har det godt med, hvordan jeg ser ud.

Cecilie er netop flyttet til Aarhus, hvor hun skal fokusere på sin store drøm - at lave musik. Foto: Linda Johansen

