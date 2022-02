Frygten blev til virkelighed: Smittet med corona

Line Hoffmeyer, som for nogle år siden gennemgik en hjertetransplantation, har i lang tid frygtet at blive testet positiv, men nu er det sket, og hun skal derfor i antistofbehandling. Indtil videre er influenceren dog ikke voldsomt ramt

I lang tid har influenceren Line Hoffmeyer frygtet at stå med en positiv coronatest i hånden.

Nu er det sket.

På Instagram fortæller Line Hoffmeyer, at hun er testet positiv for corona på en selvtest.

'Fandeme ikke de to streger jeg havde håbet mest på at se', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Men jeg har det indtil videre helt fint. Nu skal jeg PCR-testes og i antistofbehandling og så kommer det med både behandling og 4 vaccineskud i kroppen forhåbentlig ikke til at blive så slemt', skriver hun videre.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer meddelte for nylig, at de var blevet skilt. Nu er de kærester igen. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Aflyste shows

Line Hoffmeyer er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb med corona, fordi hun for et par år siden gennemgik en hjertetransplantation.

Tidligere har hendes kæreste, komikeren Lasse Rimmer, derfor fortalt, at han var meget bekymret for, at hun blev smittet med coronavirus.

Således aflyste han en række shows tilbage i marts 2020 af frygt for, at han ville tage virussen med hjem og smitte Line Hoffmeyer.

'Jeg har glædet mig til at optræde i Præstø og Holbæk i denne uge. Og på Comedy Zoo i wekenden i næste uge. Jeg elsker samtidig min hustru meget højt, og hendes immunforsvar ville slet ikke tåle at blive smittet med COVID-19. Hun vil dø, hvis hun bliver smittet. Helt enkelt', lød det i den forbindelse fra Lasse Rimmer.

Tog det alvorligt

I den forbindelse fortalte Line Hoffmeyer også til Ekstra Bladet, at hun også selv var bekymret for at blive smittet med virussen, men at hun dog ikke nødvendigvis ville dø af det.

- Det er ikke en sikkerhed, at jeg ville dø. Men det ville være meget alvorligt. Det ville være et problem i højere i grad end hos andre, fordi jeg er i risikogruppen, sagde hun og fortsatte med at fortælle, at hun derfor har taget mange forholdsregler:

- Det påvirker selvfølgelig og gør, at jeg er mere forsigtig. Jeg arbejder jo på en skole, og der har jeg sagt, at jeg ikke kommer de næste dage, og jeg har også meldt fra til flere større arrangementer, og jeg kommer ikke til at tage til disko med mine veninder den kommende tid. Og så går jeg meget op i at spritte af. Så jeg tager det jo mere alvorligt end mange andre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Line Hoffmeyer, men det har i skrivende stund ikke været muligt.