Frygter alvorlig sygdom

Karsten og Janni Ree skulle torsdag aften have hygget sig i Operaen i København, hvor de var inviteret til premiere på musikforestillingen 'Natasja'.

Men det kendte par dukkede ikke op på den grønne løber.

Derimod er Ree-parret set på sygehuset i dag, og det bekræfter Janni Ree nu.

- Ja, det er rigtigt. Vi havde ikke overskud til at tage i Operaen i aften. Vi har været til undersøgelser på Riget hele dagen. Der er muligvis noget alvorlig sygdom, siger hun til Ekstra Bladet.

- Kan du komme det nærmere?

- Nej. Vi venter stadig på svar, så jeg vil helst ikke sige mere.

Dybt bekymret

Janni Ree fortæller dog ikke er hende selv, men 78-årige Karsten Ree, der har gennemgået undersøgelserne på Rigshospitalet.

- Jeg er som hustru selvfølgelig dybt bekymret, men jeg håber på det bedste, siger Janni Ree.

Karsten Ree har tidligere fået konstateret kræft i blæren. Det skete tilbage i april måned 2015.

Karsten Ree har kræft

Dagen efter dommen fra lægerne gik Karsten og Janni på rådhuset, hvor de blev gift.

- Vi har selvfølgelig fremskyndet vielsen, fordi jeg skal gennem en operation, sagde Karsten Ree den gang til Se og Hør.

Blodprop

Ree har været meget åben om sin sygdom og har blandt andet fortalt, at han selv har betalt for behandling i USA, og at han har fået foretaget skylninger af sin blære her i Danmark.

Efter Karsten Ree blev ramt af en blodprop, valgte han at tage alternative metoder i brug. Rigmanden rejste til USA og lod blodtørstige igler suge blod ud af ham.

