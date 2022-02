Frygter ensomhed: - Det var en forfærdelig tid

Journalist og tv-personlighed Anders Lund Madsen er far til en børneflok på syv, og det er der en ganske særlig årsag til.

Den 58-årige familiefars egen barndom var nemlig præget af ensomhed, fortæller han i Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

Fra han var omtrent 14 til 16 år sad han meget derhjemme i sit eget selskab, og det er en følelse, der stadig sidder i ham den dag i dag.

- Det var en forfærdelig tid for mig, syntes jeg, for jeg sad jo og længtes efter en eller anden form for menneskelig kontakt, og det kan jeg sætte mig ind i. Når man har prøvet at være ensom, så er det en følelse, man ikke slipper igen, og som man kan mærke. Man kan også mærke den hos andre, som om der en eller anden særlig lugt over det, fortæller Anders Lund Madsen i radioprogrammet.

Frygter ikke længere

Men selvom ensomheden ikke helt har sluppet sig tag i Anders Lund Madsen, har han bestemt gjort sit for at dulme frygten for den.

- Man kan sige, at det er jo mange børn, jeg har fået, og i en vis forstand har jeg nok været med til at lave så mange børn, fordi jeg helst ikke vil være ensom. Men jeg kan virkelig godt lide at være alene, siger han og tilføjer:

- Alle de mange børn og min kone har gjort, at jeg ikke har denne her frygt for at blive ensom igen. På den måde fylder ensomhed meget lidt, men det fylder meget på den måde, at det stadig er en stærk fornemmelse at sidde der og føle, at der ikke er nogen, der har brug for en.

I foråret 2020 ventede Karin Prehst Lund Madsen og Anders Lund Madsen deres fælles barn nummer fire, som siden har fået navnet Vild. Foto: Mogens Flindt

Kuren mod ensomhed i form af konen Karin og de syv børn, Modig, Stærkodder, Fri, Vild, Sofie My, Storm og Björk, kan han heller ikke afvise, at han på et tidspunkt kommer til at udvide.

- Jeg vil ikke sige, at det bliver ved de syv børn. Det kan man aldrig vide. Problemet er, at jeg har fundet på et godt navn. Men jeg kan ikke sige det, jeg kan jo ikke jinxe den, siger han i 'Det sidste måltid'.

Over for Ekstra Bladet har Anders Lund Madsen da også tidligere fortalt, at tanken om otte børn godt kan lokke.

- Jeg har ikke behov for det. Altså alle er velkomne, men jeg er ikke ved at bygge en hær op, selvom man efterhånden kunne tro det, lød det fra ham i den forbindelse.

'Det sidste måltid' sendes søndag formiddag på Radio4. Hele programmet kan høres herunder: