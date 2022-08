Frygter kræft: Skal opereres igen

Radiovært og journalist Ditte Okman, der er kendt som vært på podcasten 'Det, vi taler om', har truffet en svær beslutning.

For mindre end et år siden fik hun beskeden, at hun havde forstadier til livmoderhalskræft og efter kort tid blev hun hasteopereret og fik fjernet dele af livmoderhalsen.

Desværre var det dog ikke enden på historien for Ditte Okman. I et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået tilladelse til at dele, skriver hun, at man efter operationen opdagede, at celleforandringerne var der endnu.

Og ikke nok med det. Undersøgelser viste nemlig ifølge Okman en bestemt variation af HPV-virus og så svære celleforandringer, at gynækologens anbefaling var klar: Livmoderen skulle væk, hvis hun ville undgå kræft.

'At få fjernet sin livmoder er ikke noget, jeg anbefaler ret mange - men det er noget, jeg anbefaler dig, sagde gynækologen. Det tager jeg alvorligt. Så nu ryger den', skriver Okman og fortsætter:

'Jeg har været ekstremt ked af det. Og selvom det lyder som en no brainer, så tog det mig adskillige uger at tage den endelige beslutning og følge lægens råd'.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Kommer med opfordring

Da Ekstra Bladet taler med Ditte Okman i telefonen, er det tydeligt, at hun er meget ramt af situationen. Hun er endnu ikke blevet opereret, men der er ingen tvivl om, at det skal gøres.

- Fra jeg fik beskeden hos gynækologen, gik der nok tre uger, inden jeg fik truffet beslutningen og ringet tilbage. Så nu er jeg der, hvor jeg har fået en dato for operationen, siger hun.

Selvom Ditte Okman endnu ikke kender sit forløb til fulde, har det været vigtigt for hende at dele sin historie.

- Jeg synes, det er ret vigtigt. Jeg har ikke taget det alvorligt, men nu er det meget, meget alvorligt. Jeg håber bare, at alle dem, der er lige så 'dumme' som mig, vil få ringet til lægen og få lavet det celleskrab. Det er virkelig ingenting sammenlignet med den situation, jeg står i nu, siger Ditte Okman.

Hun oplyser, at hun i den kommende uge trækker stikket for en stund og tager til Vesterhavet, hvor hun vil trække vejret og hvile sig oven på den ubehagelige besked.