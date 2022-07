Frygter lukning: Sænker prisen

Flemming Krøll håber inderligt, at nogen vil drive værtshuset Marinestuen videre

Fra 499.000 til 298.000 kroner!

Så drastisk har Flemming Krøll valgt at sætte prisen ned på værtshuset Marinestuen i Nykøbing Falster.

Den tidligere revykonge har gennem noget tid forsøgt at komme af det legendariske sted, som han har været ejer af i en årrække. Det skriver Folketidende.dk.

Med i prisen følge inventaret. Foto: Restaurantmægler.dk

Til Ekstra Bladet siger Flemming Krøll, at han inderligt håber, at nogen vil overtage stedet.

- Der er brug for nye kræfter. Søren har passet stedet i 56 år. Men han er 80 nu, og det er gået lidt ned ad bakke, siger Krøll, der sammen med to håndfulde andre stamgæster skød penge i stedet for nogle år siden.

- Så begyndte folk at trække sig, og til sidst valgt jeg at købe de sidste ud. Så har jeg haft det alene, siger han.

Marinestuen er det ældste værtshus i byen og emmer derfor at historie. Lige nu er stedets problem, at det er lukket om aftenen, og så er det svært at drive en rentabel forretning.

- Søren lukker klokken 17 i hverdagene og klokken 14 om lørdagen. I en periode før corona holdt min datter åbent om aftenen fredag og lørdag. Det gik rigtig godt. Men hun laver noget andet nu, så jeg vil meget gerne finde en ny ejer, der kan holde åbent i aftentimerne. Så kan man lave en fin forretning, siger Flemming Krøll, der ikke ved, hvor længe han kan blive ved med at holde åbent, hvis ikke en ny køber melder sig.

- Jeg ville sgu være ked af, hvis det skal lukke. Men jeg er også nødt til at tænke mig om. Jeg er 67 år og har haft en blodprop, siger han og fortsætter.

Denne hyggelige hule søger nye og friske kræfter. Foto: Restaurantmægler.dk

- Man får inventar, god beliggenhed og et rigtig godt sted med i prisen, så jeg håber virkelig på det bedste, siger Flemming Krøll, der efter 40 år som revykonge har lagt den krone på hylden.

- Jeg tager stadig ud og spiller lidt med min guitar. Det er hyggeligt. Men revy - det er jeg færdig med, understreger han.