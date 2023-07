'Fucking nederen': Smidt ud af hotel og truet med advokat

Den værste opførsel fra en gæst i årtier.

Sådan beskriver en kvindelig græsk hotelejer politikeren Katrine Daugaard fra Liberal Alliance, efter hun smed politikeren ud af hotellet i Kreta.

Det skriver Berlingske.

Udsmidningen fandt sted kun halvanden dag, efter Katrine Daugaard brokkede sig over hotellet i et opslag på Facebook, mens hun stadig befandt sig på hotellet.

Værste nogensinde

Hotelejeren har ikke mange pæne ord om den danske politiker.

Berlingske har taget kontakt til den græske hotelejer, Vaso Kamaratou, der fortæller, at hun er frustreret over den dårlige anmeldelse, og at hun var i gang med at finde ekstra rengøring til Katrine Daugaard.

Annonce:

'(..) i alle de 22 år jeg har arbejdet her, har vi aldrig oplevet så dårlig opførsel fra en gæst. Bare fordi du er en autoritet, giver det dig ikke ret til at være uhøflig over for vores personale og lege med vores arbejde og ry, som vi har kæmpet hårdt for i de sidste 22 år,' siger hun om hotelejeren.

Katrine Daugaard medvirkede i sæson 16, afsnit 2. En livsnyder, der elsker luksus. Sådan fremstod Katrine Daugaard fra Odense, da hun i 2016 medvirkede i Luksusfælden. Den daværende sangerinde havde brugt 26.000 kroner, som SKAT fejlagtigt havde sat ind på hendes konto, på et nyt klaver. Hun købte tøj for 3000 kroner om måneden og havde ingen ulykkesforsikring til sine børn, fordi hun ikke mente, hun havde råd. Foto: Viaplay Group

'Fucking nederen!'

Katrine Daugaard selv kalder hotellet 'ubeboeligt' og havde bestemt heller ikke pæne ting at skrive om pakkerejsen til Kreta på Facebook.

'Er kommet frem til den mest beskidte og muglugtende lejlighed EVER', skrev hun om hotellet og fortsatte:

'fucking nederen!'

Dybt uenige

Begge parter bekræfter ifølge mediet, at Katrine Daugaard under kontroversen blev tilbudt en ny lejlighed, men da en flytning først var mulig dagen efter, takkede Daugaard nej.

Og her stopper enigheden tilsynelandende.

Mens Katrine Daugaard beskriver, at hun venligt henvendte sig med klagen i receptionen, mener hotelejeren, at hun råbte og skreg foran 30 mennesker i baren.

Truet med politi og advokat

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet fortæller Katrine Daugaard, at udsmidningen, der foregik i en kommentar til hendes opslag på Facebook, blev skrevet, mens hun var på tur med sine to børn.

Annonce:

'Så kørte vi tilbage og pakkede helt stille og roligt. Jeg har på intet tidspunkt råbt', skriver hun.

Helt stille og roligt lyder det dog ikke i Katrine Daugaards efterfølgende sms til Ekstra Bladet.

Her skriver Katrine Daugaard omvendt, at det er hotelejeren, der 'råber og skriger' af hende, da hun kommer tilbage til hotellet, før hotelejeren truer med at kontakte både politi og advokat.

Katrine Daugaard fortæller, at hun ikke fortryder opslaget, og at de nu har fået pengene retur.

MGP, Luksusfælden og reality: Læs mere om politikerens kulørte fortid her.