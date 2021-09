Fuld smadder på Aqua: Amok i Canada

Få steder i verden er man gladere for Aqua end i Canada, og efter genåbningen af det kæmpe land her på den anden side af coronapandemien tørster musikfans efter at give den fuld gas.

Det har det danske 'Barbie Girl'-hitband mærket i den seneste tid 'over there'.

Lene Nystrøm, Søren Rasted og René Dif er således lige vendt hjem til Danmark eftter ni dages succesfuld tour i det canadiske, hvor man indtog kæmpemæssige ischockey-arenaer og spillede for fulde huse i byerne Winnipeg, Toronto, Calgary og St. John's.

Aqua i flyet på en indenrigsflyvning i Canada sammen med en række andre 90'er-koryfæer, der også skulle optræde. Forrest er Lene Nystrøm og Søren Rasted. Bagerst er det Jenny fra Ace of Base, René Dif samt Ray fra 2 Unlimited. Privatfoto

- Jeg vil sige, at canadierne er meget begejstrede og meget glade – de er virkelig 'på'. Man kan også godt mærke, at det ikke bare er herhjemme, at folk går fuldstændig amok efter corona. Folk er vilde efter at komme ud og høre live-musik, fortæller René Dif, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen, og fortsætter:

- Der er selvfølgelig nogle territorier i verden, hvor vi er større end i andre, men Canada har altid været et Aqua-land helt fra starten af, hvis man kan sige det på den måde. De var nogle af de første, de var med på bølgen, så vi har været på tour derovre fire gange efterhånden, lyder det fra Dif.

Ingen tid til sightseeing

- Hvordan foregik touren – og var der f.eks. tid til sightseeing?

- Vi var hovednavn på den her tour. Vi spiller jo 100 procent live, så vi havde hele holdet af musikere med. Vi fløj derover for ni dage siden, men der var ikke rigtig tid til noget i fritiden, for der var fuld smadder på hele tiden. Når man har en dag fri på en tour som den her, så er det, fordi man rejser mellem koncert-lokationerne.

- Hvordan er stemningen i bandet for tiden - der er jo et eks-par med i skikkelse af Søren og Lene?

- Helt fantastisk.

- Er det her noget, I bliver rige på?

- Vi spiller jo en del, som vi næsten altid har gjort, men økonomien i det kan jeg ikke komme ind på.

René Dif lige før koncerten i Toronto iført en T-shirt, han netop havde fået lavet med et billede af sin forlovede, Linet Jo, som han med egne ord 'savnede voldsomt'. Foto: Annika Lindgren

Har tabt 27 kilo

Noget, René Dif dog gerne taler om, er hans store vægttab over de seneste år. Tidligere var han lidt en bamse på scenen, men med kiloenes forsvinden er energien til gengæld dukket op tilsvarende.

- Det er vel blevet til 26-27 kilo efterhånden. Jeg kan sagtens mærke en forandring. Jeg har mere energi på scenen i dag end førhen - absolut. Vægttabet er positivt på alle mulige fronter, siger han.

Knap så positiv er udsigten til ny musik fra Aqua:

- Der er ikke planer om noget nyt i den kommende tid. Lige nu er vi som sagt kommet hjem fra Canada efter at have fløjet på kryds og tværs de sidste ni dage og har spillet for sindssygt mange tusind mennesker, og så har vi nogle forskellige koncerter, men ellers ser vi bare frem til næste år, hvor koncert-sæsonen starter igen, fortæller René Dif.

