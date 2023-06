- Klichéerne står i kø.

- 98 minutter du aldrig får igen.

- Pinlig og forudsigelig.

Netflix-filmen 'A Beautiful Life', som har den danske popstjerne Christopher i hovedrollen, fik en lunken modtagelse af de danske anmeldere, der kastede ét- og tostjernede anmeldelser efter den.

A Beautiful Life' har ikke høstet mange roser for plot og originalitet. Til gengæld er der bred enighed om, at Christopher slipper godt fra sin første store filmrolle. Foto: Ritzau Scanpix

Filmen havde premiere på streamingtjenesten Netflix 1. juni. Den centrerer sig om fiskeren Elliott - spillet af Christopher - som ved et tilfælde bliver opdaget som et kæmpe sangtalent.

Anmelderne var - som nævnt - bestemt ikke begejstrede, men publikum både i Danmark og globalt er tilsyneladende vilde med musikfilmen, der i skrivende stund indtager andenpladsen på den globale hitliste over mest sete film på Netflix.

I 'A Beautiful Life' spiller Christopher Elliot, som har en stor kærlighed til musikken og derfor prøver at finde sin vej i livet med sin sangstemme. PR-foto

Derudover ligger filmen nummer ét i et utal af lande fra Argentina til New Zealand. I alt 32 lande har den danske film øverst på Netflix-hitlisten.

I en video på Instagram reagerer Christopher på den massive succes.

- Jeg aner simpelthen ikke, hvad der sker. Det er fuldstændig vanvittigt, uforståeligt og uvirkeligt, siger sangeren på klingende amerikansk.

Takkevideoen er blevet liket og kommenteret af en stribe af popsangerens kendte venner. Blandt andet Peter Falktoft, Johanne Schmidt Nielsen og Rasmus Brohave.

