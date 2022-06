Fylder 105: Nu går hun tidligt hjem

14. juni 1917 kom en lille rebelsk pige til verden i Roskilde og blev døbt Elise Jensen.

I dag kender vi hende som forfatteren, journalisten og ikke mindst 'Matador'-moderen Lise Nørgaard, og hun kan fejre sin fødselsdag nummer 105.

Lise Nørgaard taler ikke længere selv med pressen, men barnebarnet Camilla Hjælmhof fortæller, at hendes mormor efter en hård slutning på 2021 nu har det langt bedre.

- Jeg synes, at hun har det godt. Hun havde et dårligt efterår med flere lungebetændelser. Hun blev indlagt og var på sygehuset i tre uger. Hver gang hun gik ud i kulden, fik hun lungebetændelse igen, så hun måtte blive inde.

- Det passede hende vel ikke?

- Nej, nej, det gjorde det bestemt ikke. Men hun var meget træt, så hun kunne faktisk ikke så meget, siger hun og fortsætter.

- I februar fik hun så corona. Det blev hun ikke syg af, men hun sad i isolation på sit værelse på plejehjemmet, og når personalet kom ind, havde de rumdragter på. Det synes hun ikke var særlig sjovt.

I 2020 - inden corona lagde landet øde - var Lise Nørgaard til Copenhagen Fashion Week. Her med designer Søren Le Schmidt og skuespiller Trine Dyrholm. Foto: Anthon Unger

Tidligt hjem

Camilla Hjælmhof, der er barn af Lise Nørgaards datter Bente Flindt Sørensen, fortæller, at hendes mormor er begyndt at gå ud igen og har det bedre, end familie havde turde håbe på.

- Men det er klart, at i hendes alder har man ikke samme energi mere, så det der med at være ude til meget sent, det rækker kræfterne ikke til. Før blev hun altid hængende til midt om natten, nu går hun tidligt hjem.

- Hvad er tidligt for en 105-årig Lise Nørgaard?

- Det er måske ved 21-tiden. Der er jeg faktisk også selv træt, griner hendes barnebarn.

Mens Lise Nørgaard har kortet lidt i længden af de selskabelige aftener, så er der ikke skåret synderligt ned på mængden.

Camilla Hjælmhof fortæller, at hun var sammen med Lise Nørgaard flere dage i træk i pinsen. Først til pinsemiddag hjemme privat og dagen efter ude i byen på en restaurant.

- Det har hun stadig energi til! Hun kan sagtens være selskabelig flere dage i streg, siger hun.

Vil ud

Netop det med at komme ud nyder Lise Nørgaard. Livet på plejehjemmet er ikke specielt morsomt for hende, fortæller barnebarnet.

- Der er ingen, der dør af grin over at være på plejehjem. Det gør hun heller ikke. Men det er som det er. Hun er nødt til at have nogen omkring sig, der kan hjælpe hende. Derfor nyder hun også ekstra meget, når hun kommer lidt ud.

Fødselsdagen skal da også fejres ude i byen. Her samles de nærmeste 25 børn, børnebørn, oldebørn samt deres påhæng til middag.

- Det glæder hun sig rigtig meget til, siger Camilla Hjælmhof.

Ved sin 100 års fødselsdag var Lise Nørgaard omgivet af blandt andre sine oldebørn. Foto: Tariq Mikkel Khan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stemmen svigter

Lise Nørgaard har sendt sig selv på pension i forhold til pressen, og der er flere grunde til, at det er hendes barnebarn, der udtaler sig i forbindelse med fødselsdagen.

- Ud over, at det vist er meget velfortjent at trække sig tilbage efter alle de år, så er hendes stemme meget meget svag. Det er efterhånden ret svært at høre, hvad hun siger, siger Camilla Hjælmhof.

- Det er selvfølgelig en irritation for hende - især, når man som hende altid har talt meget.

- Har I blok og blyant med, når I er sammen, så hun kan skrive til jer i stedet for at tale?

- Nej. Men man skal meget tæt på for at høre, hvad hun siger, fortæller Camilla Hjælmhof.