Fyrer medarbejder for krænkende adfærd

En medarbejder på Berlingske er tirsdag blevet fyret efter krænkende adfærd.

Det bekræfter chefredaktør Mette Østergaard over for Journalisten.

En henvendelse fra en medarbejder i starten af november har ledt til, at man hos Berlingske besluttede sig for at undersøge den ansatte i samarbejde med Human House, der tidligere har stået for undersøgelsen af den B.T.-redaktør, som mandag blev fyret efter flere grænseoverskridende beskeder.

Mandag fik chefredaktionen på Berlingske den nye rapport af medarbejderen og valgte herefter at fyre vedkommende.

'Det er en klage, som er af en karakter, at vi hurtigt besluttede at få lavet en grundig undersøgelse af forløbet med hjælp fra Human House som ekstern partner. De har nu talt med parterne, interviewet vidner og modtaget dokumentation, som indgår i rapporten. Chefredaktionen fik rapporten i går, mandag, og på baggrund af rapportens klare konklusioner har vi valgt, at den pågældende fratræder med øjeblikkelig virkning', lyder det.

Ifølge Journalisten har medarbejderne på Berlingske fået tilsendt en mail, hvor ledelsen skriver, at der er tale om en personalesag, og at man derfor ikke kan fortælle, hvem den fyrede medarbejder er, eller hvilke krænkelser der er tale om.

Mette Østergaard oplyser dog, at der ikke er tale om en chef.

Berlingske Media har den sidste tid været ramt af flere afskedigelser og fratrædelser.

Michael Dyrby stoppede fredag som chefredaktør på B.T., og siden er en redaktør på B.T. blevet fyret for grænseoverskridende adfærd.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør meget mere om MeToo-sagerne hos Berlingske Media og TV 2 i podcasten 'Kvindetribunalet' med Anna Thygesen, Henrik Qvortrup, Aminata Amanda Corr og Sofie Linde