Fyret fra DR: - Jeg blev meget overrasket

Tirsdag fik 47 medarbejdere i DR den alvorstunge besked, at mediehusets ledelse havde i sinde at fyre dem.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at både radiovært Alex Nyborg Madsen og tv- og radiovært Maria Månson er blandt dem, der har fået sparket som følge af den omprioritering af midler, der ligger til grund for fyringsrunden.

Nu bekræfter tv- og radiovært Mette Vibe Utzon, der blandt andet er kendt fra programmer som 'Kontant', 'Detektor' og 'Horisont', over for Ekstra Bladet, at hun ligeledes er blandt dem, der tirsdag blev 'sindet'.

Det betyder i praksis, at hun i nær fremtid er fortid på DR, men at hun i øjeblikket er i forhandling med ledelsen om sin fratrædelse. Og fyringen kom i den grad bag på hende.

- Jeg har aldrig prøvet at blive fyret før. Det er i hvert fald første gang, siden jeg var rengøringshjælp som ung, hvor jeg simpelthen heller ikke gjorde ordentligt rent, siger hun med et grin over telefonen og tilføjer så:

- Jeg har skiftet arbejdsplads masser af gange, men det her har jeg aldrig prøvet før. Så jeg blev også meget overrasket.

Skal ikke have ondt

Mette Vibe Utzon ønsker ikke at udtale sig yderligere om selve fyringen af hensyn til de forhandlinger, der foregår med DR. Hun gør det dog ganske klart, at hun ser optimistisk på fremtiden.

- Nu skal jeg finde på noget andet, men jeg har jo både skrevet bøger og har også været moderator nogle gange, så jeg har nok lidt flere chancer end så mange andre. På den måde skal man ikke have ondt af mig. Det eneste er, at jeg jo er 60, så det skal lige bevise sit værd, at det ikke betyder noget. Men jeg kan jo mange ting, som ikke forsvinder, fordi jeg er 60, siger Mette Vibe Utzon.

Mette Vibe Utzon har den seneste tid været en af de faste værter på P1-programmet 'Orientering'. DR meddelte tirsdag, at 'Orientering' fra årsskiftet skal udkomme i et digitalt format og derfor ikke længere skal fylde så mange minutter i liveradioen.

Her kan du læse mere om de ændringer, DR iværksætter i forbindelse med den omprioritering, der har kostet de i alt 47 medarbejdere jobbet.

Foruden de enkelte fyringer vil flere medarbejdere desuden blive flyttet rundt internt i DR.