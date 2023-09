Fyret fra DR: Nu har Mette Vibe Utzon fået nyt job

Når lytterne fremover tuner ind på Radio4 om morgenen, bliver det med Mette Vibe Utzon bag mikrofonen.

Den kendte journalist bliver ny vært på programmet 'Radio4 Morgen'. Det oplyser kanalen i en pressemeddelelse.

Mette Vibe Utzon kommer fra begyndelsen af oktober til at indgå i Radio4's værtshold, som blandt andre tæller Michael Robak og Kasper Harboe.

- Nyheder og debat er en vigtig del af vores sammenhængskraft i samfundet, og befolkningen har mere end nogensinde brug for at have et sted at føre en demokratisk samtale.

- Den vil jeg glæde mig til at være en del af på det journalistiske morgenhold på Radio4, siger Mette Vibe Utzon i pressemeddelelsen.

Vikar i september

Allerede senere i september debuterer Mette Vibe Utzon i æteren på Radio4, når hun vikarierer på de politiske programmer 'Eksperimentet på midten' og 'Mandat'.

Mette Vibe Utzon blev uddannet journalist i 1992. Gennem sin karriere har hun blandt andet været vært på TV 2 News, TV 2 Nyhederne og TV 2 Lorry. Senest var Mette Vibe Utzon ansat på DR. Herfra blev hun afskediget sidste år.

I sin tid på public service-stationen har Mette Vibe Utzon været vært på TV Avisen og på programmer som 'Horisont', 'Kontant' og 'P1 Morgen'.

Ansættelsen af Mette Vibe Utzon sker som led i en generel styrkelse af Radio4's morgenflade og overordnede journalistiske profil. Her er ambitionen at sætte aftryk og skabe et engagerende rum med plads til alle holdninger og en nuanceret debat, lyder det fra kanalen.

- Jeg er virkelig begejstret over at få Mette Vibe Utzon med på holdet af dygtige Radio4-værter. Det er en fremragende interviewer og stærkt vidende journalist, vores lyttere kommer i selskab med, siger kanalens aktualitets- og nyhedschef, Sune Lundby Møller, i pressemeddelelsen.

- Jeg er sikker på, at Mette med sine kompetencer og store erfaring kan bidrage stort til arbejdet med at servere en aktualitets- og nyhedsflade, der sætter dagsordenen og debatten fri.