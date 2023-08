Fyret fra TV 2 efter 13 år: 'Det var en gave'

Tilbage i maj 2022 annoncerede 'Go' morgen Danmark' på TV 2, at de i fremtiden ville droppe filmanmelser.

Det betød samtidig, at Ann Lind Andersen - programmets faste filmanmelder igennem 13 år - fik en fyreseddel.

'Det er selvfølgelig lidt vemodigt for mig personligt og meget ærgerligt for behandling af filmstoffet sådan generelt i danske medier, og jeg kommer til at savne hele holdet i studiet med de hyggelige morgener', skrev hun blandt andet på sin Instagram-profil i forbindelse med fyringen.

Den dag i dag ser hun dog fyringen som en gave.

Det fortæller hun i et interview med Alt for damerne.

Den konklusion er hun kommet frem til med hjælp fra en spirituel coach. I interviewet med Alt for damerne lægger hun nemlig ikke skjul på, at hun i starten følte, at fyringen var meget uretfærdig og unfair.

Men hurtigt vendte hun det til noget mere positivt.

Annonce:

- Det var jo en gave, for jeg har så mange ideer til projekter, jeg gerne ville i gang med, men jeg sad fast i trygheden ved et fast job. Jeg var nok stoppet af mig selv alligevel på et tidspunkt, men jeg fik i stedet en fyreseddel og dermed også en fratrædelsesordning, som gjorde, at jeg havde ro til at starte mit eget firma, og dét var en gave, siger hun.

I dag er Ann Lind Andersen medejer af mediet What2Watch. Derudover laver hun blandt andet anmeldelser til Berlingske, mens hun også har en bogklub og en filmklub.

Ann Lind Andersen fortæller da også, at hun ingen intentioner har om at vende tilbage til et fast job, fordi hun trives så godt i tilværelsen som selvstændig.

Helt naturlig udvikling

Ifølge TV 2 var det en naturlig del af kanalens udvikling, at de satte en stopper for filmanmelser.

'At udfase filmanmeldelser, som vi kender dem i 'Go' morgen Danmark' er en helt naturlig udvikling. Beslutningen ændrer ikke på, at vi fremover prioriteter film, tv-serier, musik, bøger, scenekunst og andet kultur højt,' lyder det i en mail fra Henriette Ladegaard-Pedersen, som er TV 2-redaktør på 'Go' morgen Danmark' og 'Go’ aften LIVE'.

Annonce:

'Kultur er en grundpille i vores programmer. Vi fokuserer nu i stedet de redaktionelle kræfter på mere journalistiske indslag, tendenser og kulturelle hovedpersoner. Vi siger stor tak til de dygtige filmanmeldere, som vi har haft glæden af at arbejde sammen med gennem årene,' lød det på daværende tidspunkt.

TV 2's beslutning betød samtidig også et farvel til Casper Christensen og Ellen Hillingsø, der ligesom Ann Lind Andersen også anmeldte film til programmet.