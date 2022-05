Går 'endegyldigt' fra hinanden

Danmarks Ross og Rachel, der har haft et ægte 'on and off'-forhold, er nu 'endegyldigt' gået fra hinanden.

Det skriver Lasse Rimmers ekskone Line Hoffmeyer på sin Instagram.

'Lasses og mit forhold er desværre endegyldigt forbi. Lasse har nogle udfordringer med vredeshåndtering, og hvor meget jeg end holder af ham, kan jeg ikke tage del i løsningen på dem. Jeg håber inderligt for ham, at han finder løsningen, hjælpen, lykken og et dejligt liv, det har han fortjent', skriver hun på sin Instagram.

Også Lamme Rimmer har kommenteret bruddet på sin Facebook.

Her skriver han blandt andet.

'I Line har jeg fundet det fineste, mest omsorgsfulde menneske, jeg kunne ønske. Jeg ville ønske, at jeg kunne tilbyde hende den samme oplevelse. Men jeg har skubbet en væsentlig erkendelse foran mig, som jeg er nødt til at stå ved og konfrontere. Jeg har ikke gennemskuet, hvor meget vrede, jeg åbenbart bærer på, og hvor pludseligt den kan koge over, så jeg håndterer den på en måde, så jeg ikke genkender mig selv eller bryder mig om, hvad jeg åbenbart rummer. Det er jeg nødt til at arbejde med, før jeg kan bede et andet, voksent menneske om at dele sit liv med mig.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra parterne...

Skilsmisse - og så alligevel ikke

Sidste år i august kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan parret skulle skilles.

Den gang skrev parret følgende på Instagram:

'Jeg blev ikke gift for at blive skilt. Men det blev jeg. Så da jeg blev gift igen for to år siden, var det med den skråsikre overbevisning, at denne gang, der ville det være i med- og modgang, til døden jer skiller, hele balladen. Noget må jeg sgu da have lært af at have prøvet og fejlet. Anden gang skulle være lykkens gang. Og nu står vi alligevel her, før vi nåede en to-års bryllupsdag og har opgivet håbet om, at vi er de rigtige for hinanden. Line og jeg er enige om en mindelig skilsmisse,' skriver Lasse Rimmer blandt andet i sit opslag.'

Februar i år kunne Ekstra Bladet så fortælle, at parret var fundet sammen igen.

Den gang lød det således fra parret:

- Jeg kan sige det sådan, at jeg ikke dater andre i hvert fald, lød det fra Lasse Rimmer.

- Det gør jeg heller ikke, fortsatte Line Hoffmeyer.

- Man kan godt kalde det her en date. Nu går vi ind og ser en film. Og grunden til, at jeg elsker at gå i biografen, er, at man ikke snakker så meget sammen. Så er der ingen, der kommer til at sige noget dumt, joker komikeren.

