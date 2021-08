Går fra hinanden: Deler voldsomme anklager

Amalie Szigethy har delt et opslag på Instagram, hvor hun skriver om psykisk vold. Mikkel Skelskov bekræfter, at deres forhold er slut

'Det er så vanskeligt for mig at forstå, hvad der er sket for mig det seneste år med den mand, jeg troede, elskede mig. At bevise, overbevise og forklare om den psykiske vold jeg har været igennem. Den viser sig ikke som blå mærker'.

Sådan skriver Amalie Szigethy blandt andet i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig fortæller, at hun og kæresten Mikkel Skelskov er gået fra hinanden. Mikkel Skelskov bekræfter ligeledes over for Ekstra Bladet, at forholdet er slut.

I opslaget omtaler Amalie Szigethy blandt andet Mikkel Skelskov som 'narcissisten', mens hun skriver, at hun har været plaget af skam- og skyldfølelser.

Derudover skriver hun, at hun har 'taget et valg' i dag, som har taget hende lang tid at tage, og at hun har 'afsluttet sit mareridt'.

'Jeg vil ikke mere, og det er endeligt slut. Jeg er en fri kvinde', afslutter hun opslaget.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Ekstra Bladet har forsøgt at få uddybet de udtalelser fra Amalie Szigethy, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Beskidt vasketøj

Det er derimod Mikkel Skelskov, som fortæller, at han ikke er overrasket over opslaget.

- Det kommer jo ikke bag på mig, at hver gang vi bliver uvenner, så hænger hun vores beskidte vasketøj ud. Det er også derfor, det har været så svært at være i et forhold gennem tiden, fordi hver gang der er det mindste, så hænger hun mig ud.

- Så jeg er vant til det, hun har jo kaldt mig alt muligt gennem tiden og så bagefter sagt undskyld. Men man når bare til et punkt, hvor man ikke rigtig kan tilgive det mere.

- Jeg tænker mest, at jeg synes, det er synd for vores to små piger. Det er dem, jeg har mest ondt af. Men det er ikke første gang, hun gør det, og det er nok heller ikke sidste gang.

- Er det helt slut imellem jer?

- Ja, det er det.

- Hvad med anklagerne om psykisk vold, og at hun kalder dig narcissist. Hvad har du at sige til det?

- Jamen, det er ikke første gang, at hun kommer med seriøse anklager mod mig. Jeg er blevet kaldt mange ting gennem tiden, siger Mikkel Skelskov, før han fortæller, at han ikke har yderligere kommentarer.