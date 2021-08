Går fra hinanden efter voldsepisode

Nynne Larsen og Robert Hansen danner ikke længere par. Begge parter bekræfter, at parret har været oppe at slås i Spanien

Nynne Larsen og Robert Hansen danner ikke længere par. Nynne Larsen delte i sidste uge et billede af sit forslåede ansigt på Instagram, og begge parter har efterfølgende bekræftet, at de har været oppe at slås i Spanien. Opslaget er siden blevet fjernet.

Over for Se og Hør fortæller Robert Hansen, at de begge blev anholdt i Spanien efter episoden.

- De blå mærker er fra Spanien, hvor vi begge to endte i spjældet, fordi vi var kommet op at slås, siger han til Se og Hør.

Også Nynne Larsen bekræfter i en story på Instagram, at begge parter blev anholdt.

- Vi blev begge to anholdt, hvor vi efterfølgende sad et døgn i fængsel, siger Nynne Larsen i sin story.

Nynne Larsen oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke har politianmeldt Robert Hansen. Hun fortæller, at det ikke handler om, at han skal straffes, men at hun vil ud med sin historie.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Robert Hansen, men han ønsker ikke at udtale sig til citat af hensyn til sin søn.