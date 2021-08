Går fra hinanden: 'Jeg fortryder virkelig'

Kærligheden er bristet for Mick og Freja, man tidligere har kunne følge i programmet 'Singletown'.

I programmet blev parret adskilt, så de havde mulighed for at finde ud af, om kærligheden nu var så stærk som de troede. Det var den dengang, men nu er det slut.

Det fortæller Freja i en story på Instagram.

Årsagen til brudet skyldes, at Freja har haft oprettet en profil på OnlyFans, hvor hun har haft mulighed for at vise sig mere frem.

'Hej alle sammen. Det har været lidt stille på min profil siden alt det med OF (OnlyFans.,red.). Det her kommer nok som et chok for de fleste, men.. Mick og jeg er desværre ikke sammen længere', skriver Freja i en story og fortsætter:

'Jeg er så inderligt knust, og jeg fortryder virkelig, at jeg overhovedet startede min OF. Jeg er helt ødelagt lige nu, men jeg synes, at i skulle have det af vide'.

Mick var ikke tilfreds

Selvom OnlyFans skulle være Frejas store indtægtskilde nåede hun kun at have profilen i to dage, fordi Mick ikke var glad for det.

- Ja, det er desværre slut. Det er udelukkende på grund af Mick (kæresten red.), at jeg har taget denne her beslutning. Hvis jeg skal vælge mellem OnlyFans og mit forhold, vælger jeg mit forhold, fortalte Freja til Ekstra Bladet.

Tidligere har Freja over for Ekstra Bladet fortalt, hvorfor hun i første omgang valgte at benytte OnlyFans. Det kan du læse mere om her.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mick og Freja, men det har i skrivende stund ikke været muligt.